نمایشگاه هفته مشاغل در پاکدشت برپا شد

مدیر هنرستان سپاس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت گفت: به مناسبت هفته مشاغل، نمایشگاه بزرگی از دستاوردهای هنرجویان هنرستان سپاس پاکدشت برپا شد چرا که خیزش عملی در سال جهاد اقتصادی، نیازمند کار بنیادی است.

ابوالفضل سارانی افزود: هنرستان سپاس تنها هنرستان در جوار کارخانه های شهرستان پاکدشت است که با 93 دانش آموز در رشته های صنایع چوب،‌ شیشه گری،‌ ریخته گری و چاپ در حاشیه این شهرستان و در شهرک صنعتی عباس آباد واقع شده است.

وی اظهار داشت: این هنرستان که قریب به شش سال است راه اندازی شده،‌ همه ساله مورد توجه دانش آموزان سال اول متوسطه بوده که برای انتخاب رشته به دنبال بهترین گزینه هستند.

این مسئول ادامه داد: از آنجا که این هنرستان در شهرک صنعتی عباس آباد و همجوار کارخانه های متعددی قرار گرفته است، امکان ایجاد بازار کاری مناسب را برای هنرجویان این هنرستان فراهم نموده و امسال علیرغم ظرفیت60 نفری این هنرستان، 93 دانش آموز با توجه به حجم بالای درخواست برای ثبت نام، پذیرش شده اند.

تمام هنرجویان رشته فرز هنرستان سپاس جذب کارخانه های همجوار شده اند

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تمامی هنرجویان رشته فرز این هنرستان جذب کارخانه های همجوار شده اند و در رشته های شیشه گری، تراش و تزئین شیشه مشغول به فعالیت هستند.

سارانی افزود: هنرجویان این هنرستان، اکثراً بعد از فراغت از مدرسه در منازل خود با یک دستگاه که قیمت بالایی ندارد، کارگاههای کوچکی راه انداخته و مشغول به کار هستند.

وی یادآور شد: هنرجویان سال سوم رشته متالو‍ژی، هنرجویان سال سوم رشته ریخته گری و هنرجویان سال سوم رشته چاپ در کارخانه های مرتبط با رشته خود آموزش می بینند تا از همین حالا آماده ورود به بازار شوند.

مدیر هنرستان سپاس، در پایان موفقیت هنرجویان این هنرستان را حاصل حمایتهای این کارخانه ها دانست.