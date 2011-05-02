به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه نوبت عصر مجلس که قرار بود پس از دو ساعت تنفس در ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز شود، راس ساعت 14 و 45 دقیقه و با حضور 160 نماینده آغاز شد.

طبق روال روزهای گذشته و تدبیر هیئت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی و تذکرات شفاهی در دستور قرار گرفت تا تعداد نمایندگان برای ادامه مذاکرات مجلس به بالای 194 نفر رسیده و مجلس وارد بررسی بودجه 90 شود.

خبرگزاری ها این تاخیر در رسمیت یافتن جلسه را منعکس کردند که موجب واکنش هیئت رئیسه مجلس از جمله شخص لاریجانی شد.

امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس پس از آنکه نمایندگان مجلس پیامکی از سوی یکی از خبرگزاری ها مبنی بر رسمیت نداشتن جلسه عصر در آغاز را دریافت کردند طی صحبتی به نمایندگان اعلام کرد: جلسات مجلس با 194 نفر رسمی می شود اما در مذاکراتی که منتج به رای گیری نمی شود حضور 145 نماینده کافی است. در جلسه عصر نیز چنین وضعی حاکم بود.

رضایی تاکید کرد: این موضوع برای رفع ذهنیت نادرست افراد خارج از مجلس بیان شد.

لاریجانی پس از این صحبت رضایی گفت: بله، چنین است. خبرگزاری ها به نحو غلطی موضوع را مطرح کردند و فکر کردند جلسه شروع نشده است.

به گزارش مهر این توجیه هیئت رئیسه مجلس برای بی نظمی های اخیر در جلسات علنی درحالی مطرح می شود که بارها به نمایندگان برای حضور به موقع در جلسات مجلس از سوی هیئت رئیسه و به خصوص شخص رئیس مجلس تذکر داده شده و حتی از ابزار اعلام رسمی اسامی غائبین و متاخرین برای تنبیه نمایندگان استفاده می شود.

طبق ماده 96 آئین نامه که هیئت رئیسه بر اساس آن عدم حضور نمایندگان در آغاز جلسه نوبت عصر را توجیه کرد؛ انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان است. اکثریت مطلق وقتی حاصل می شود که بیش از نصف نمایندگان حاضر رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آئین نامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.

بر اساس تبصره این ماده برای ادامه مذاکراتی که منجر به اتخاذ تصمیم یا اخذ رای نمی شود حضور حداقل نصف نمایندگان کافی است.

بر اساس این گزارش هیئت رئیسه مجلس جلسه نوبت عصر مجلس را ادامه نوبت صبح می داند و تاخیر نمایندگان در حضور به موقع در جلسه را با این توجیه که ادامه مذاکرات که منتج به رای گیری نباشد نیازمند حداقل نصف نمایندگان است اعلام می کند.

این در حالی است که جلسات مجلس در گذشته نیز به کرات در حین بررسی طرح ها و لوایح از نصاب لازم برخوردار نبوده و هیئت رئیسه را مجبور به اعلام پایان جلسه نموده است.

در پایان جلسه نوبت عصر امروز مجلس، ادیانی راد نماینده قائم شهر با استناد به ماده 97 داخلی گفت: رسانه ها حضور نمایندگان در مجلس را رصد می کنند و درب ورودی مجلس را می بینند.

وی ادامه داد: از کسانی که در همه ایام بویژه در بررسی و تصویب بودجه حضور دارند جای تشکر دارد اما گاهی نمایندگان باید به حکم اضطرار از جلسه بیرون بروند اما این عده چوب کسانی را می خورند که در جلسه حضور نمی یابند.

نماینده قائم شهر تاکید کرد : تقریبا 87 نماینده در جلسات مجلس حاضر نیستند.

وی خطاب به ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: پیشنهاد می کنم به عنوان رئیس جلسه که نماد اخلاق هستید و ما برایشان حرمت قائلیم مجموع غایبان اعم از موجه و غیر موجه را به اطلاع عموم و یا حداقل اطلاع نمایندگان برسانید.

ابوترابی تذکر ادیانی را وارد دانست و گفت: این موضوع در هیئت رئیسه مورد توجه قرار داده می شود. همکاران با حضور کامل بر غنای محفل و مصوبات مجلس کمک می کنند اگر هم مواردی هست که آقای ادیانی راد اشاره کردند امیدوارم طبق آئین نامه تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

ماده 97 آئین نامه تصریح دارد که نمایندگان باید در روزی که قبلا برای تشکیل جلسه رسمی معین می شود در مجلس حاضر شوند در صورت تاخیر بدون عذر موجه از طرف هیئت رئیسه توبیخ خواهند شد همچنین از هر یک از نمایندگان که با در موقع اخذ رای با اعلام قبلی رئیس مجلس مبنی بر منبع خروج از جلسه بدون عذر موجه خارج شود ، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار، تاخیر و غیبت ، مقررات آئین نامه از طرف هیئت رئیسه درباره او اجرا خواهد شد. اسامی نمایندگانی که 3 بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه ها درج خواهد شد.

بر اساس ماده 99 آئین نامه نیز حداقل مدت برای هر جلسه رسمی 4 ساعت است که یکسره و یا با فاصله تنفس می باشد، مگر در موارد ضروری که به تشخیص رئیس و تصویب مجلس خواهد رسید. غائبین بعد از تنفس نیز مشمول مقررات مربوط به غیبت و تاخیر خواهند بود.

به گزارش مهر به نظر می رسد بهتر بود رئیس مجلس به جای تکذیب اخبار خبرگزاری ها، با تدبیر هیئت رئیسه اقدامی می کرد که جلسات مجلس تا این حد بی نظم و با شروع آن با تعداد کم نمایندگان همراه نباشد. در جلسه نوبت صبح ماده ای از لایحه بودجه در حال بررسی بود که به دلیل بحث های طولانی درباره آن امکان رای گیری فراهم نشد و ادامه مذاکرات به عصر موکول شد اما هیئت رئیسه مجلس در آغاز جلسه عصر به دلیل تعداد پائین نمایندگان در جلسه و برخوردار نبودن از نصاب لازم برای رای گیری قرائت تذکرات کتبی را در دستور کار گذاشت. این اقدامی است که در جلسات گذشته هم انجام شده و به نمایندگان کمک می کند تا در این فاصله خود را به صحن مجلس برسانند. این در حالی است که ساعت آغاز جلسه نوبت عصر 14 و 30 اعلام شده بود اما مجلس نوبت عصر را با 160 نماینده و در ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز کرد.

تذکر ادیانی راد در این باره خود موید صحت اخبار خبرگزاری ها درباره تاخیر و غیبت تعداد زیادی از نمایندگان است. به گفته خود نمایندگان هر دقیقه مجلس بیش از 10 میلیون هزینه در بر می دارد و چنین بی نظمی هایی از نظر افکار عمومی و موکلان نمایندگان هیچ توجیهی ندارد.

باید منتظر بود و دید که واکنش صریح هیئت رئیسه به انتقاد خبرگزاری ها از بی توجهی نمایندگان به رعایت نکردن تکلیفشان در حضور به موقع در جلسات علنی مجلس چه تاثیری در نظم نمایندگان در روزهای آینده خواهد داشت.