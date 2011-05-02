خدمات کتابخانه های عمومی خوزستان کاهش می یابد

رحیم فضیلت پور به خبرنگار مهر در اهواز گفت: طبق ماده شش قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی، شرداریها مکلف هستند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره کتابخانه های عمومی در اختیار انجمنهای کتابخانه های عمومی شهر خود قرار دهند.

وی افزود: در متن قانون به صراحت وظایف شهرداریها را در پرداخت نیم درصد درآمد کتابخانه های عمومی اشاره کرده و از طرفی شان فرهنگی نیز برای مشارک شهرداریها در انجام فعالیتهای فرهنگی قائل شده و از آنجائی که قانونگذار یکی از منابع مهم و اصلی تامین هزینه های جاری کتابخانه های عمومی را حداقل نیم درصد از کل درآمدهای شهرداریها تعیین کرده، پرداخت نامنظم این مبالغ مشکلات زیادی را برای کتابخانه های عمومی استان ایجاد کرده است.



فضیلت پور افزود: شهرداریهای استان از ابتدای سال 83 تاکنون 152 میلیارد و 492 میلیون ریال به انجمن کتابخانه های عمومی بدهکار هستند که از این رقم شهرداران تا پایان سال 89 تنها مبلغ 23 میلیارد و 22 میلیون ریال بابت بدهی نیم درصد خود به حساب انجمن کتابخانه های عمومی پرداخت کردند و طلب کتابخانه های عمومی مبلغ 129 میلیارد و 269 میلیون ریال می باشد.



مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان با اشاره به اینکه مبلغ وصولی نیم درصد در سال89 نسبت به سال 88 حدود 19 درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: با حمایتهای استاندار اقدامات بسیار خوبی انجام شده ضمن اینکه جلسات مکرری به ریاست وی و با حضور مدیر کل دیوان محاسبات استان و مدیر کل امور شهری استانداری برگزار که مصوبات خوبی را در پی داشته است. در این زمینه مدیر کل دیوان محاسبات استان نیز در جلسه ای اختصاصی با شهرداران استان بر لزوم پرداخت کامل نیم درصد از سوی شهرداران استان تاکید کرده است.



فضیلت پور تاکید کرد: در صورتی که شهرداریها بدهی خود را به کتابخانه ها عمومی پرداخت ننکنند ما چاره ای جز کاهش خدمات کتابخانه ها نخواهیم داشت و این مسئله نیز خسارات جبران ناپذیری را در ارتقای فرهنگ عمومی خواهد داشت. از همه شهرداران می خواهم که در این زمینه همکاری لازم را با کتابخانه های عمومی داشته باشند تا بتوانیم نیازهای فرهنگی مردم استان به خصوص جوانان و نوجوانان را مرتفع کنیم.