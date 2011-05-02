توسعه مسائل فرهنگی و ارزشی در قم مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در جمع اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری قم طی سخنانی با قدردانی از تلاش و کوشش مجموعه مدیریت شهری اظهار داشت: جلوه‌های عمران و آبادانی قم روز به روز نمود بیشتری داشته و مردم طعم شیرین خدمت و روند رو به رشد و توسعه شهر را به خوبی لمس می‌کنند.



وی میزان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را از مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهم سنجش موفقیت و کارایی مدیران دانست و عنوان کرد: برای برای عمران و آبادانی و ساختن شهر، ناگزیر به جذب سرمایه‌های بخش‌های غیر دولتی هستیم زیرا اعتبارات و منابع دولتی به دلیل محدودیت تنها تامین کننده بخشی از نیازهای عمران شهری است.



استاندار قم با بیان اینکه قم از جاذبه‌ها و زمینه‌های مستعدی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار برخوردار است تصریح کرد: نگاه به سرمایه گذار و سرمایه گذاری در قم باید نگاهی عالمانه باشد و نگاه از این منظر، تحولی عظیم در توسعه و پیشرفت و عمران شهری را ایجاد خواهد کرد.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به جایگاه مسائل فرهنگی ارزشی در برنامه ریزی‌ها و اقدامات شهرداری و شوراهای اسلامی افزود: در خطه مقدس قم که اهمیت و ضرورت کار فرهنگی مضاعف است باید شهرداری و شورای اسلامی در کنار اقدامات عمرانی، توجه و اهتمام ویژه‌ای نیز نسبت به توسعه و ترویج مسائل فرهنگی و ارزشی داشته باشند.



وی با تاکید بر شفافیت تعاملات دستگاه‌های خدمات شهری و لزوم تلاش برای تبیین شفاف و روشن قوانین و مقررات به مردم اظهار داشت: اطلاع و آگاهی مردم از قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر دستگاه‌های مسؤل خدمات شهری، از ایجاد هر گونه شبهه و سوء استفاده جلوگیری می‌نماید.



استاندار قم لزوم توجه جدی به معماری اسلامی ایرانی در قم را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی استان باید به این مسأله توجه داشته و سازوکار عملی و اجرایی آن تدوین شود.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به ضرورت رعایت تناسب توان مالی و اجرایی در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی باید با طراحی دقیق، پیش بینی اعتبارات و منابع لازم، استفاده از مجریان توانمند و برنامه زمانبندی مشخص صورت گیرد.

