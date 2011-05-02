به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره فرهنگی، هنری خلیج فارس ساعات ابتدایی بامداد روز گذشته (11 اردیبهشت) به کار خود خاتمه داد که البته این برنامه با حاشیه‌هایی هم همراه بود.

این جشنواره بین‌المللی که از 1 تا 10 اردیبهشت (روز ملی خلیج فارس) در چند استان کشور و با محوریت هرمزگان در شهر بندعباس و به پاس یکصد و پانزدهمین سال پیروزی مردم جزیره هرمز بر اشغالگران پرتغالی و خروج آنها از این جزیره برگزار شد و این در واقع دلیل اصلی نامگذاری 10 اردیبهشت به نام روز ملی خلیج فارس است.

43 خبرنگار و عکاس از رسانه‌های مختلف کشور - به ویژه شبکه‌های تلویزیونی - این رویداد بین‌المللی را پوشش دادند و در طول برپای جشنواره گپ و گفت‌های آنها با صاحبنظران در حوزه خلیج فارس و نیز مسئولان اجرایی جشنواره قابل توجه بود.

یکی از برنامه‌هایی که برای روز آخر جشنواره تدارک دیده شده بود، تشکیل زنجیره انسانی بود که به دلیل ناهماهنگی میان مسئولان اجرایی صورت نگرفت.

این زنجیره انسانی که دبیر اجرایی جشنواره وعده داد "با حضور اقشار مختلف مردم و هنرمندان و نویسندگان تشکیل شود" قرار بود ساعت 17 در پارک غدیر بندرعباس و در سواحل خلیج فارس شکیل شود اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای تعداد افرادی که برای تشکیل این زنجیره در این محل گرد هم آمده بودند، به انگشتان دو دست هم نمی‌رسید و این مسئله به ویژه موجب دلخوری اکیپ خبری جشنواره شد و با دست خالی به هتل محل اقامتشان بازگشتند.

مراسم اختتامیه جشنواره هم که قرار بود ساعت 19 روز 10 اردیبهشت در تالار شهید آوینی بندعباس برگزار شود، به دلیل تاخیر معاون اول رئیس جمهور و نیز وزیر ارشاد با بیش از 1 ساعت و 15 دقیقه تاخیر آغاز شد و همین حوصله جمع حاضر در سالن را سر برده بود.

البته این تاخیر موجب رکود و سکون در مراسم نشد و به دلیل حضور چهره‌های هنری و سینمایی از داریوش ارجمند گرفته تا شهرداد روحانی، بازار امضا گرفتن‌ها داغ بود.

در مراسم اختتامیه مجری مراسم در خلال برنامه‌ها با گویش هرمزی به قرائت اشعاری درباره خلیج فارس پرداخت و با اینکه معاون اول رئیس جمهور چند بار از وی خواست این اشعار را به زبان فارسی هم برگرداند تا او هم متوجه معنای آنها شود، مجری این کار را نکرد و تنها به رحیمی وعده داد: "بعد از مراسم به صورت خصوصی معنای شعرها را به شما می‌گویم!".

از چهره‌هایی که در این جشنواره از آنها تقدیر شد و البته در مراسم هم حضور نداشتند، می‌توان به امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان اشاره کرد. در مراسم اهدای جوایز برگزیدگان که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارشاد و جمعی دیگر از مسئولان کشوری برگزار شد، هنگامی که نام حمیدرضا مقدم‌فر مدیرعامل خبرگزاری فارس به عنوان یکی از برگزیدگان اعلام شد، همایون امیرزاده مدیرکل ارشاد استان هرمزگان پیشنهاد کرد مسئولان این خبرگزاری پیشوند "خلیج" را به نام این رسانه اضافه کنند.

مجری مراسم هم ضمن استعلام از رحیمی و دیگر مسئولان کشوری که روی سن بودند، رسماً اعلام کرد: "نام خبرگزاری فارس به خبرگزاری خلیج فارس تغییر یافت" اما حمیدرضا مقدم‌فر که بلافاصله بعد از مراسم با پرسش خبرنگار مهر در این باره رو به رو شد، گفت: ما در حال حاضر هم به صورت مقطعی این کار را کرده‌ایم ولی اینکه نام خبرگزاری عوض شود دست من نیست و باید در هیئت مدیره بررسی شود!

در پایان اختتامیه قرار بود مراسم برش کیک بزرگ خلیج فارس انجام شود که این مسئله هم پس از رفتن رحیمی و دیگر مسئولان کشوری، تنها به پخش کیک و ساندیس میان مهمانانی که تا پاسی از شب در تالار آوینی حضور داشتند، تقلیل یافت.