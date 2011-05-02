به گزارش خبرنگار مهر در عجب شیر، صفر اصغری شامگاه یکشنبه در جمع مسؤلان شهرستان عجبشیر افزود: روستاهایی که به عنوان مرکز بخش انتخاب شده اند بدون توجه به تعداد جمعیت آنها در اجرای همین قانون به شهر تبدیل خواهند شد.
وی ادامه داد: در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که اخیراً از طریق رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده در آینده نزدیک تعداد 36 روستای واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی در استان به شهر تبدیل خواهند شد.
به گفته وی ، برای احداث 126 ساختمان دهیاری در شهرستانهای 20 گانه استان آذربایجان شرقی 15 میلیارد و 438 میلیون و 509 هزار و 100 ریال اعتبار تأمین و اختصاص یافته است.
اصغری گفت: مساحت هر یک از ساختمانها 60 متر مربع با اعتبار اختصاص یافته برای هر یک از دهیاریها مبلغ حدود 122 میلیون و 527 هزار ریال است.
وی افزود: در اواخر سال 89 برای تکمیل عملیات اجرایی مجتمعهای آبرسانی روستایی ارس در کلیبر، یخفروزان در اهر، سراجوی شرقی در مراغه، مهمان در چاراویماق 25 میلیارد ریال تأمین و تخصیص یافته است.
اصغری تصریح کرد: امروز شرایط کار و تلاش در کشور و به طبع در روستاها وتوجه به قشر محروم فراهم است پس همه مسئولان باید با همکاری شوراها و دهیاران برای توسعه روستاها تلاش کنند.
نظر شما