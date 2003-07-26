خلاصه اخبار امروز شبكه ماهواره اي بي بي سي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي در پي بالا گرفتن خشونتها در مونروويا پايتخت ليبريا جرج بوش رئيس جمهور آمريكا اعلام كرد : به اين كشور نيرو اعزام مي كند . گفته مي شود نيروهاي آمريكايي به عنوان نيروي حافظ صلح در ليبريا عمل خواهند كرد. پنتاگون اعلام كرده است در مورد نقش مستقيم اين نيروها هنوز تصميمي گرفته نشده است . در همين حال سه رزمناو آمريكايي به قصد سواحل ليبريا رهسپارمديترانه شده اند.بوش گفته است تا برقراري صلح ، نيروهاي آمريكايي در منطقه خواهند ماند. خبرنگار اعزامي بي بي سي به ليبريا در پاسخ به واكنش مردم به حضور نيروهاي آمريكايي گفت : درحاليكه دولت ليبريا از ورود و دخالت آمريكايي ها اظهار رضايت مي كنند براي مردم اين سوال مطرح است كه نقش و وظيفه اين نيروها در ليبريا چه خواهد بود . وي افزود تيلور رئيس جمهور اين كشور گفته است : با ورود نيروهاي حافظ صلح ، از قدرت كناره گيري خواهد كرد ولي به اين گفته تيلور اطميناني نيست. گفته مي شود در پي خشونت هاي روز گذشته در مونروويا 26 نفر و در هفته گذشته صدها تن جان خود را از دست داده اند .

آرژانتين

دولت آرژانتين تا كنون بيش از 40 تن از نظاميان عاليرتبه عضو حكومت نظاميان در آرژانتين (1976 - 1983) كه موسوم به جنگ كثيف مي باشد را دستگير كرده است . كرشنررييس جمهور آرژانتين گفته است اين افراد به جرم ارتكاب اعمال ضد حقوق بشر دستگير مي شوند . آلفردو آستيس كه يكي از اين افراد مي باشد متهم است كه اقدام به شكنجه و كشنن اسپانيايي ها كرده است . كرشنر در سفر به اسپانيا گفته بود افرادي را كه در شكنجه ، قتل و جنايات رواني در طول اين شش سال دست داشته اند را بازداشت خواهد كرد. وي دستور داده است كه اين افراد مي توانند در دادگاههاي خارج از اسپانيا نيز محاكمه شوند . يك دادگاه فرانسوي آستيس را براي كشتن دو تن به حبس ابد محكوم كرده است. دولت اسپانيا از كرشنر خواسته است كه 45 نفر را كه در اين اقدامات دست داشته اند بازداشت كند . گفته مي شود در طول دوران جنگ كثيف صدها تن مورد شكنجه ، قتل و سوء استفاده هاي رواني قرار گرفته اند . گروههاي طرفدار حقوق بشردر اسپانيا از اين اقدام دولت حمايت كرده اند .

ژاپن

پارلمان ژاپن تصميم گرفت براي بازسازي عراق نيرو به اين كشور اعزام كند .ژاپن اين اقدام را بدنبال تقاضاي آمريكا انجام مي دهد . گفته مي شود بدنبال افزايش فشار بر نيروهاي آمريكايي در عراق بوش از اين كشور خواسته است كه براي كمك به نيروهاي آمريكايي به اين كشورنيرو اعزام كند . مخالفين تصميم دولت ژاپن در مجلس اين كشور بشدت با اين موضوع مخالفت كرده و با به تعويق انداختن راي گيري سعي كردند با اين موضوع مخالفت نمايند . اين مهمترين حركت دولت ژاپن پس از جنگ جهاني دوم و اولين باري است كه ژاپن پس از جنگ جهاني دوم نيرو به كشوري اعزام مي كند . به گزارش خبرگزاري كايودو ژاپن برنامه اعزام نيروهاي تدافعي ژاپن تعيين و اولين گروه در آگوست به عراق اعزام خواهند شد . اين نيروها از آموزش ديده ترين نيروهاي نظامي در جهان مي باشند . گفته مي شود مخالفين به تلاشهاي خود براي اثبات قانوني بودن اقدام دولت ژاپن ادامه مي دهند . مخالفين تصميم پارلمان، اين اقدام را مغاير قانون اساسي اين كشور مي دانند .

خبر ديگري از ژاپن : زلزله اي به بزرگي 6.2 در مقياس ريشتر ناحيه اي را در 300 كيلو متري شمال توكيو لرزاند . اين زلزله 50 كشته و صدها مجروح به جاي گذاشته است . به گفته مقامات ژاپني برق بيش ازصدها هزار خانه در اين منطقه قطع شده است .

ميانمار

نيروهاي دولت نظامي ميانمار دوازده تن را به جرم اقدام به بمب گذاري دستگير كردند . به گفته دولت نظامي اين دوازده تن از هواداران جنبش دمكراسي به رهبري سو كي مي باشند . اين افراد اوايل سال جاري وارد ميانمار شده اند . در اين بمب گذاري ها دو تن جان خود را از دست داده اند .