تصمیم سازی کلید حل مشکلات استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وجود مسائل و مشکلات فراوان برای کشوری که همواره به دلیل استقلال طلبی و خوداتکایی مورد هجمه دشمنان بوده است باعث شده که مقوله مهم تصمیم سازی و سپردن امور مختلف به کارشناسان امر با بی توجهی مواجه شود.

این مهم در سطح و گستره استانی بیشتر نمود پیدا می کند چراکه مدیران تنها به واسطه تجربیات خود می خواهند بر سازمانها و نهادهایی مدیریت کنند که مهمترین رکن آن تصمیم سازی است، غافل از اینکه تصمیم سازی نیازمند بهره مندی از خرد جمعی است که تنها با اتکا به مطالعه و بررسی حاصل می شود.

در استانی که به تازگی در نقشه سیاسی و جغرافیایی کشور جای گرفته این نکته بیش از پیش خود را نشان می دهد به طوری که تصمیم سازی حلقه مفقوده ای است که در جلسات متعدد این استان، شهرها و مرکز آن نمود بیشتری دارد.

تصمیم گیری صرف بدون توجه به زوایای مختلف مسائل بعضا به چالشهایی تبدیل می شود که شاید در ابتدا و پیش از ورود مسئولان اینگونه نبوده است.

طرح مباحث غیرکارشناسی و حضور مدیران کم اطلاع از برخی وظایف و رسالتهای ذاتی باعث شده که ساعتها وقت از دیگر مسئولان که از اوقات اداری خود زده اند تا در این نشستها به مسائلشان رسیدگی شود، گرفته می شود و در عین حال هزینه های مادی و معنوی فراوانی نیز به هدر می دهد که حاصل آن تنها روزمرگی و عدم پیشرفت است.

در طول ماه با توجه به تقویم جلساتی که برای ادارات پیرامون برگزاری جلسات و کارگروههای تخصصی ارسال می شود شاهد برگزاری نشستهای مختلفی هستیم اما خروجی این جلسات تکرار صحبتهای گذشته و رفع مقطعی مشکلات است. مشکلاتی که اگر با ورود کارشناسان امر همراه می شد نتایج مثبتی به همراه داشت.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برگزاری جلساتی تحت عنوان کارگروههای تخصصی، اتاقهای فکر، پنجره های واحد و... که متشکل از همان افراد کارگروه با تعداد محدودتری است، نمی تواند مثمرثمر واقع شود چراکه مشکلات امروز البرز حاصل اهمال مسئولانی است که دیروز به دلیل بی توجهی به نکته قابل تامل تصمیم سازی موجبات انباشت معضلات شهرها و روستاهای این استان را فراهم کردند.

امید که با ترویج فرهنگ خردجمعی و همچنین بهره گیری از نقطه نظرات نخبگان و کارشناسان مسائل مختلف شاهد آبادانی استانی باشیم که برای تحقق آن زحمات فراوانی کشیده شد.

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شمسی یوسفی