مستند "ساکنان خاک و ماه" آماده پخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل تولید این مجموعه مستند که پیش از این "اهل تسنن در ایران" نام داشت پس از هشت ماه به پایان رسید و با تغییر نام به "ساکنان خاک و ماه"، هم اکنون آماده پخش از سیمای انگلیسی شبکه جهانی سحر است.

عبدالصاحب امیری تهیه کننده این مستند درباره موضوع آن گفت: کشور ما همواره در جهان اسلام به وحدت و یکپارچگی میان اهل تشیع و تسنن تاکید دارد. با بررسی که در این مستند صورت گرفته مشخص می شود بر خلاف اینکه بیشتر ملت ایران شیعه هستند، اما فرصت های برابر میان تمامی مسلمانان کشور فراهم شده است.

وی در ادامه گفت: این مجموعه در 11 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده و جایگاه اهل سنت ایران در وجوه مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.