توافق جدید 2 وزارتخانه برای نوسازی ناوگان خودروهای سنگین

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این موافقت نامه این وزارتخانه بر مبنای ظرفیتهای مربوطه ، تولید و عرضه 20 هزار دستگاه انواع کامیون و کشنده را ازطریق شرکتهای تولیدی ذیربط برای سال 1390 تقبل می‌کند.

در این راستا، ‌برنامه ‌زمانبندی و شرایط فروش برای این تعداد، شامل انواع کامیون سنگین و کشنده است که نوع ومشخصات مورد نیاز، ‌برندهای مربوطه و کارخانجات تامین کننده ، به تایید معاونت امور صنابع ‌واقتصادی وزارت صنایع‌ومعادن و معاونت راهداری و حمل‌ونقل جاده ای وزارت را ه وترابری خواهد رسید.

براساس تبصره این بخش، مشارکت شرکتهای خودروساز، جهت تامین 20 هزار دستگاه کامیون 17 تن و بالاتر و همچنین کشنده، پیش بینی شده است .

براساس پیش بینی ها، ‌شرکت ایران خودرو دیزل‌8 هزار دستگاه ،‌ شرکت زامیاد هزارو500 دستگاه، شرکت سایپا دیزل 6 هزارو 500 دستگاه،‌ شرکت ماموت دیزل 2هزارو 500 دستگاه، شرکت کاریزان خودرو 500 دستگاه و شرکت ارس خودرو دیزل هزار دستگاه از تعداد کل خودروها را برعهده خواهند داشت.

براساس این تبصره،‌ خریدار مخیر است هر نوع محصولی را که می‌ خواهد انتخاب کند و در صورت لزوم اعداد فوق براساس درخواست مشتریان تغییر خواهد کرد.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: براساس برآورد کلی انجام شده، مبلغ مورد نیاز برای نوسازی 20 هزار دستگاه بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال می‌ باشد. بدین ترتیب، 30 درصد مبلغ خودرو توسط متقاضی تامین که شامل مبلغ دریافتی اسقاط نیز می‌شود همچنین 20 درصد مبلغ خودرو نیز توسط شرکت تولیدکننده تامین خواهد شد.

براین اساس 50 درصد مابقی از محل منابع(صندوق توسعه ملی) تامین می‌شود که به طور یکجا در اختیار بانکهای صنعت‌ومعدن ، صادرات و ملت قرار خواهد گرفت تا از طریق شرکتهای لیزینگ مربوطه، با هماهنگی خودروسازان نسبت به تخصیص منابع به متقاضیان خریدار کامیون اقدام شود.

براساس این موافقتنامه، ‌مسئولیت معرفی متقاضیان به منظور طی فرآیند اسقاط به عهده وزارت راه و ترابری بوده واز طریق شرکتهای تولیدی هماهنگی لازم انجام می‌شود همچنین سایر موارد در صورت لزوم براساس بندهای اشاره شده توسط معاونان ذیربط هماهنگ خواهد شد.

وزارت صنایع‌ومعادن و راه وترابری مشترکاً پیشنهاد مربوطه را جهت تامین تسهیلات مورد نیاز، مطابق یکی از ماده های این موافقتنامه به صندوق توسعه ملی منعکس و پیگیری لازم را جهت تخصیص منابع معمول خواهند کرد. وزارت صنایع ‌ومعادن و راه وترابری همچنین به طور مشترک پیشنهاد مربوط به تعیین ارزش کامیون اسقاط شده ومحل اعتبار را برای تصویب به دولت پیشنهاد خواهند کرد.