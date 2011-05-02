خیران همدانی جایگاه سوخت سی‌ ان‌ جی احداث می کنند

فریده نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: درآمد حاصل از ساخت این جایگاه سوخت صرف دانش‌آموزان بی‌بضاعت می‌شود.

نعیمی با اشاره به برگزاری سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز در استان همدان اظهار داشت: خیران مدرسه‌ساز از سرمایه‌های اصلی و برکات بزرگ نظام محسوب می‌شوند.

نعیمی با اشاره به اینکه کمک‌های دولت در تکمیل پروژه‌های مشارکتی با خیران نقش دارد، افزود: سال گذشته خیران مدرسه‌ساز استان همدان 18 میلیارد تومان تعهد کردند که تاکنون 60 درصد آن محقق شده است.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز همدان تاکید کرد:در حال حاضر 29 طرح آموزشی توسط خیرین مدرسه ساز همدان در دست اجرا است.

وی گفت: این فضاهای آموزشی با 189 کلاس درس در 29 هزار و 984 متر مربع زیر بنا در حال ساخت است.