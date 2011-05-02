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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

با حضور رئیس جمهمور/

بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران فردا گشایش می‌یابد

بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران فردا گشایش می‌یابد

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فردا سه شنبه 13 اردیبهشت با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغازین این دوره از نمایشگاه با حضور رئیس جمهوری، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، معاون امور فرهنگی و رئیس نمایشگاه و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و ناشران ساعت 17 آغاز می‌شود.

در این دوره از نمایشگاه حدود 4 هزار ناشر ایرانی و خارجی بیش از 400 هزار عنوان کتاب را در فضایی به وسعت 120 هزار متر مربع عرضه می کنند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بیش از 2300 ناشر داخلی و 1600 ناشر خارجی از 67 کشور جهان  بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی خاورمیانه را در تهران رقم می‌زنند.

نمایشگاه کتاب از صبح چهارشنبه 14 اردیبهشت پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود و 24 اردیبهشت به کار خود پایان می‌دهد.
 

کد مطلب 1302751

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