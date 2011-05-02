به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغازین این دوره از نمایشگاه با حضور رئیس جمهوری، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، معاون امور فرهنگی و رئیس نمایشگاه و جمعی از شخصیتهای فرهنگی و ناشران ساعت 17 آغاز میشود.
در این دوره از نمایشگاه حدود 4 هزار ناشر ایرانی و خارجی بیش از 400 هزار عنوان کتاب را در فضایی به وسعت 120 هزار متر مربع عرضه می کنند.
در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بیش از 2300 ناشر داخلی و 1600 ناشر خارجی از 67 کشور جهان بزرگترین رویداد فرهنگی خاورمیانه را در تهران رقم میزنند.
نمایشگاه کتاب از صبح چهارشنبه 14 اردیبهشت پذیرای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود و 24 اردیبهشت به کار خود پایان میدهد.
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