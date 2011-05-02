تحولات منطقه نمادی از برخورد متضاد با حقوق بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی آخوند زاده معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد در تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قرار است برنامه های این مرکز در اجلاس ماده آینده وزرای خارجه عدم تعهد در بالی اندونزی ارائه شود.

وی با بیان اینکه در حقوق بشر خلاء هایی وجود دارد، گفت: نادیده گرفتن نقش فرهنگ ها و تمدن ها باعث شده که رویکردی تبعیض آمیز به حقوق بشر وجود داشته باشد و نسبت به آن سیاه و سفید نگریسته شود.

آخوند زاده با بیان اینکه 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد در فعالیت مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی این جنبش مشارکت دارند گفت: در حوزه های فرهنگی، دانشگاهی و آموزشی می توان برای ارتقاء ارزش ها در حوزه حقوق بشر فعالیت کرد. البته ایران جزء پیشگامان و پرچم داران موضوع حقوق بشر بوده است.

وی در خاتمه به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: این تحولات نمونه ای از برخورد متضاد با حقوق بشر است که مخالف خواست مردم به شمار می رود و مردم دوست دارند که نگرش به حقوق بشر بدون تبعیض باشد.