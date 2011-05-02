حمیدرضا مقدم‌فر مدیرعامل خبرگزاری فارس خبر تغییر نام این خبرگزاری را که در چند روز گذشته در رخی رسانه‌ها مطرح شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اینگونه توضیح داد: در اختتامیه جشنواره فرهنگی خلیج فارس از سوی مدیرکل ارشاد هرمزگان پیشنهادی مطرح شد که نام خبرگزاری فارس به "خلیج فارس" تغییر کند. آنچه ما پذیرفتیم با آنچه در برخی خبرها مطرح شد متفاوت است.

وی ادامه داد: آنچه مورد موافقت ما قرار گرفت، این بود که از سال آینده همزمان با برپایی جشنواره و به مدت 10 روز لوگوی خبرگزاری به "خلیج فارس" تغییر کند و این اتفاق منحصر به همان روزها خواهد بود، چرا که تغییر دائمی نام و لوگوی یک خبرگزاری اتفاقی نیست که به یک باره و توسط یک نفر صورت گیرد، بلکه نیاز به توافق هیئت مدیره دارد.

مدیرعامل خبرگزاری فارس در پایان با اشاره به اینکه این تصمیمی نمادین در حمایت از جشنواره و نام بلند خلیج فارس است، عنوان کرد: همچنین در ایام جشنواره، ما در رویکرد خبری توجه بیشتری به مساله خلیج فارس خواهیم داشت.