حمایت ویژه دولت از واحدهای تولیدی با سهم بری مردمی

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر تعاون گفت: بر اساس تصمیمات جدید دولت واحدهای تولیدی که مردم بیشتر سهامداران آن هستند مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد عباسی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح واحد پاردکوتینگ مجتمع صنعتی آبسکون در محل شهرک صنعتی 40 شهید آمل افزود: این اقدام در جهت توزیع عادلانه ثروت میان همه اقشار مردم است.

وی با بیان اینکه تکونولوژی امروزی تولید را بالا و بازار فروش که رکن اصلی سرمایه گذاری بوده را ارتقاء می دهد افزود: خوشبختانه این نوع کارخانه با تولید محصولات کیفی با جذب بیش از سه هزار و 200 نفر توانسته اکنون در بازارهای جهانی حضور موفق و فعالی داشته باشد.

وزیر تعاون به روز جهانی کارگر اشاره کرد و ادامه داد: وزارت تعاون در حمایت از کارگران، شیوه ایجاد کارخانه های جدید به صورت واگذاری سهام  با پرداخت تسهیلات ویژه ازآنان حمایت می کند.

مدیرعامل مجتمع صنعتی آبسکون آمل، با بیان اینکه جهاد اقتصادی با نهادینه شدن مصرف تولید داخل محقق می شود‏ گفت: اینکه این واحد تولیدی شرکت سالانه 1.5 میلیون دلار پروفیل به کشور آلمان به عنوان مهم ترین کشور صنعتی اروپا صادر می کند، افتخاری برای ایران اسلامی است.

هیبت الله فاضلی با بیان اینکه سه هزار و 200 عضو در قالب 42 شرکت تعاونی در این مجتمع عضو هستند‏ گفت: این مجتمع اکنون آمادگی دارد تا با حمایت وزارت تعاون، از طریق واگذاری ساخت وتامین درب و پنجره های مورد نیاز شرکت های تعاونی مسکن مهر را برعهد گیرد.

