جسد بن لادن به دریا انداخته شد / تردید در مرگ اسامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این مقام آمریکایی که از وی نامی برده نشده گفت: جسد رهبر القاعده پس از کشته شدن به دریا انداخته شده است.

شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده خبر داد.

امروز همچنین یک مقام آگاه آمریکایی گفت که جسد وی در اختیار مقام های آمریکایی است اما اعلام این خبر به منزله این است که هم اکنون چیزی جز یک تصویر در اختیار آمریکا نیست.

آن طور که گفته می شود اسامه بن لادن پس از یک درگیری در منطقه ابّود آباد در بیرون شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان و بر اثر شلیک گلوله به سرش کشته شده است.