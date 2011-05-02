لزوم استقرار جایگاههای "از من بپرس" در ادارات شهرداری کرج

عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج پیگیری وظایف تعیین شده در قانون شهرداریها ، تلاش در حوزه مسائل مربوط به شهروندان و آموزش شهروندی را خواستار شد.

وی در ادامه افزود: هرچه شهروندان بیشتر به قوانین و حقوق خود آشنا شوند سبب خواهد شد مدیران شهری در جهت نیل به اهداف بزرگتر گام های بهتر ومفید تری رل برداشته و آرامش بیشتری در شهر حاکم شود.

صدر نژاد همچنین با پیشنهاد ایجاد اتاقک هایی با عنوان "از من بپرس" واستقرار یک فرد کارشناس و مسلط به حوزه های مختلف شهرداری درابتدای ورودی هر منطقه برای حل مشکلات ، سؤالات وراهنمایی شهروندان، خواستار ارائه خدمات به شکلی متفاوت به شهروندان کرجی شد.

وی اجرای این طرح را موجب راهنمایی بهتر ارباب رجوع در زمان مراجعه به شهرداری دانست و صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعان را از مزایای اجرای این طرح خواند.

سخنگوی شورای شهر پاسخگویی مناسب به شهروندان را از وظایف اصلی ادارات خدمات رسان اعلام کرد.