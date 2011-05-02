به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عامریان معاون اجرایی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازیری، نقد و مناظره با اعلام این خبر گفت: در این مناظره ها که از ساعت 14 تا 16 در ضلع غربی زیر زمین شبستان سالن نظریه پردازی در نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می‌شود اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و اساتید صاحب نام در کرسیهای نظریه پردازی حضور خواهند داشت.



عامریان در مورد موضوعات مورد بحث در این مناظره ها گفت: اولین نشست این مناظره ها با عنوان «بومی سازی علوم انسانی» با ارائه دکتر اکبری بیرق است و دکتر یثربی به عنوان منتقد حضور دارد که 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود.



وی افزود: «دیدگاه شورای نگهبان در خصوص موازین اسلامی مذکور در قانون اساسی» دومین موضوعی است که در دومین روز برگزاری مناظره ها با ارائه دکتر رهندی و نقد دکتر حسین پور 18 اردیبهشت ماه برگزار می شود .



به گفته عامریان سومین روز برگزاری مناظره ها با موضوع «چالشهای آموزش عالی کشور و سند چشم انداز» با ارائه دکتر رهنمای رودپشتی و نقد دکتر مداحی در تاریخ 20اردیبهشت ماه خواهد بود. «نقد بنیادگرایی و مدرنیته، تعامل و تقابل» عنوانی است که در چهارمین روز برگزاری مناظره ها با ارائه دکتر بخشایشی و نقد دکتر هادوی 21اردیبهشت ماه برگار می شود .

در آخرین روز برگزاری مناظره ها «تفسیر علمی قرآن » موضوعی است که با ارائه حجت الاسلام استاد رضایی اصفهانی و نقد حجت الاسلام استاد رستم نژاد 22 اردیبهشت ماه برگزار می شود.



علاقمندان برای حضور در این مناظره ها می‌توانند به مصلای بزرگ تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ضلع غربی، زیر زمین شبستان، سالن نظریه پردازی مراجعه کنند.