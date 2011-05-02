به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز چهارشنبه 14 اردیبهشت در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در این مراسم علاوه بر تقدیر از پیشکسوتان جغرافیا، از پدر علم جغرافیای نوین ایران دکتر محمد حسن گنجی نیز تجلیل به عمل می آید.

به گزارش مهر، دکتر محمد حسن گنجی سال 1291 در بیرجند متولد شد و از سال 1317 تا 1354 در خدمت دانشگاه تهران به تدریس اشتغال داشت و اولین کسی بود که جغرافیای نوین را وارد برنامه های دانشگاهی کرد وی مراحل دانشگاهی را از دبیری تا معاونت دانشگاه طی کرده و در سال 1354 با اخذ درجه استادی ممتاز بازنشسته شد.

وی در سال 1334 اداره کل هواشناسی (سازمان هواشناسی کشوری) را تاسیس کرد. استاد گنجی در زمان جنگ در ستاد بسیج مسئولیت بررسی و ارزیابی نقشه جبهه های جنگ را بر عهده داشت. وی همچنین عضو دائم العمری انجمن جغرافیایی انگلستان و اولین رئیس انجمن جغرافیدانان آسیا و یکی از 15 جغرافیدان برتر جهان است. دکتر گنجی در سال 2001 از سوی سازمان جهانی هواشناسی به عنوان دانشمند برتر جهان و دانشمند سال هواشناسی معرفی شد.