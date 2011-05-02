به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی به اهداف ثابت کشورمان در صورت دریافت به موقع روادید اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری و در ادامه مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن، به آمریکا سفر خواهد کرد.

به همین منظور فدراسیون تیراندازی با بررسی شرایط ورزشکاران حاضر در اردو 7 تیرانداز زن و مرد را در دو بخش تفنگ و تپانچه انتخاب و پیگیر کارهای اعزام آنها به این رقابت‌ها می‌باشد.

صابر پرستی، مریم طالبی، نرجس امام قلی نژاد در مواد تفنگ و ابراهیم برخورداری، مریم سلطانی، زینب رمضانی و فاطمه حسینی در مواد تپانچه بادی و خفیف به این مسابقات اعزام خواهند شد.

رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در آمریکا از 25 اردیبهشت‌ماه تا دوم خردادماه در ایالت "جورجیا" برگزار می‌شود. تیراندازان شرکت کننده در مواد 10 متر تفنگ و تپانچه بادی، سه وضعیت، 50 متر تپانچه، 25 متر راپید فایر، تفنگ درازکش زنان ومردان به رقابت می‌پردازند.

تاکنون تیراندازان کشورمان توسط مهلقا جام بزرگ در رقابت‌های قهرمانی جهان(مردادماه سال 89- آلمان) و الهه احمدی در مسابقات جهانی (فروردین‌ماه سال 90- استرالیا) صاحب سهمیه المپیک 2012 لندن شده‌اند.