اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تیم فوتسال امید ارم کیش قم در ششمین روز مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امیدهای کشور برابر شن سای لرستان به برتری دست یافت.



ارم کیش قم که برای برگزاری بازی‌های خود از دور رفت مرحله گروهی چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امیدهای کشور به اهواز رفته است، در این گروه که هشت تیم در آن حضور دارند، هفت مسابقه با حریفان قدر خود برگزار خواهد کرد.



ارم کیش قم شامگاه یکشنبه در ششمین بازی خود که دیداری حساس نیز بود برابر تیم فوتسال امید شن سای لرستان به میدان رفت و بعد از سه بازی بدون پیروزی، در این دیدار با نتیجه جالب توجه شش بر صفر حریف خود را در هم کوبید تا به جمع تیم‌های بالای جدول گروه دوم نزدیک شود.



این نتیجه در حالی برای نماینده فوتسال قم رقم خورد که این تیم در نخستین بازی خود با راه آهن اهواز به تساوی یک بر یک رسید، در دومین بازی با نتیجه جالب و پرگل 15 بر 2 تیم هلال احمر لارستان را شکست داد، در سومین بازی خود نیز با تساوی سه بر سه تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان را متوقف کرد، در چهارمین بازی برابر منتظران مهدی کرمان به تساوی یک بر یک رسید و در پنجمین بازی نیز دو بر صفر به مس کرمان باخته بود.



ارم کیش قم در ادامه ای رقابتها به ترتیب با آذرخش بندرعباس و ملی و حفاری اهواز دیدار خواهد کرد تا بخت صعود به مرحله بعد را حفظ کند.



رویارویی صبای قم با نفت آبادان در هفته سی و سوم لیگ برتر



تیم فوتبال صبای قم در هفته سی و سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور جام خلیج‌فارس با تیم صنعت نفت آبادان بازی می‌کند.



دیدارهای هفته سی و دوم دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و طی آن تیم فوتبال صبای قم در دیداری خانگی که هفدهمین و آخرین بازی خانگی این تیم در لیگ دهم به شمار می‌رود، برابر صنعت نفت آبادان صف آرایی خواهد کرد.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، این دیدار از ساعت 18 یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر قم برگزار می‌شود.



سومین گل مدافعان صبا در دهمین دوره لیگ برتر



مدافعان گلزن تیم فوتبال صبای قم در دیدار حساس هفته سی و دوم لیگ برتر برابر تراکتورسازی تبریز، سه گله شدند.



این مدافعان سیدعلیرضا میرشفیعیان و محسن بیات هستند که با گلزنی در دیدار حساس پایانی هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال برابر تراکتورسازی تبریز علاوه بر ایفای نقش در پیروزی صبا در این دیدار خارج از خانه، هر دو بازیکن در لیگ دهم سومین گل خود را به ثمر رساندند.



محسن بیات پیش از این برابر استیل آذین تهران و پرسپولیس تهران موفق به گلزنی شده بود و سیدعلیرضا میرشفیعیان نیز مقابل تیم‌های سپاهان اصفهان و مس کرمان دو گل حیاتی به ثمر رسانده بود تا هر دو بازیکن نقش تعیین کننده‌ای در امتیازگیری صبا در لیگ دهم داشته باشند.