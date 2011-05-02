14 گروه در جشنواره نمایشی عروسکی گلستان رقابت می کنند

حسین سمیعی در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 14 گروه نمایشی در مراکز فرهنگی هنری کانون گلستان نمایش های خود را به روی صحنه می برند.

وی اظهار داشت: در پایان این جشنواره، دو گروه نمایشی بر اساس رای داوران به رقابتهای منطقه ای راه می یابند.

وی خاطرنشان کرد: رقابتهای منطقه ای چهاردهین جشنواره نمایش عروسکی از نیمه دوم تیرماه تا اول مردادماه در پنج استان کشور برگزار خواهد شد که استان گلستان نیز برای میزبانی این جشنواره اعلام آمادگی کرده است.

سمیعی بیان داشت: تقویت فعالیت نمایش به عنوان یک واسطه اثرگذار تربیتی در کانون، ارج نهادن به فعالیت گروهی، یادگیری مشارکتی از جمله اهداف است.



مدیرکانون گلستان یادآورشد: ایجاد حس هم‌دلی در بین اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان از اهداف جشنواره نمایش عروسکی کانون بشمار می رود.