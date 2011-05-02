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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

دومین تیم کرمانی در آستانه صعود به لیگ برتر فوتبال

دومین تیم کرمانی در آستانه صعود به لیگ برتر فوتبال

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس سرچشمه گفت: تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان در صورت کسب امتیاز در مقابل برق شیراز راه خود را برای صعود به لیگ برتر فوتبال کشور هموار می کند.

احمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم مس سرچشمه هم اکنون با 44 امتیاز در صدر جدول گروه دوم قرار دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون تیم مس در اوج آمادگی قرار دارد و آماده رویارویی با برق شیراز در سرچشمه است.

وی افزود: با پیروزی مقابل برق بدون اما و اگر می توانیم به لیگ یک صعود کنیم.

سنجری افزود: متاسفانه در این راستا تاکنون رسانه ها پشتیبانی لازم را نداشته اند و در سکوت رسانه ای به این مکان رسیده ایم.

این مربی با اشاره به اینکه در بازی مقابل برق تنها یک بازیکن محروم داریم گفت: تنها هدف مس در بازیهای باقیمانده شکست حریفان و صعود بدون چون و چرا به لیگ برتر است.

همچنین تیمهای مس رفسنجان و تیم گل گهر استان کرمان نیز هم اکنون در گروه اول لیگ دسته اول درحال رقابت با حریفان خود هستند.
 
دو تیم تا ساعاتی دیگر در سرچشمه مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.
 
کد مطلب 1302904

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