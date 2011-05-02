دومین تیم کرمانی در آستانه صعود به لیگ برتر فوتبال

احمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم مس سرچشمه هم اکنون با 44 امتیاز در صدر جدول گروه دوم قرار دارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون تیم مس در اوج آمادگی قرار دارد و آماده رویارویی با برق شیراز در سرچشمه است.
وی افزود: با پیروزی مقابل برق بدون اما و اگر می توانیم به لیگ یک صعود کنیم.
سنجری افزود: متاسفانه در این راستا تاکنون رسانه ها پشتیبانی لازم را نداشته اند و در سکوت رسانه ای به این مکان رسیده ایم.
این مربی با اشاره به اینکه در بازی مقابل برق تنها یک بازیکن محروم داریم گفت: تنها هدف مس در بازیهای باقیمانده شکست حریفان و صعود بدون چون و چرا به لیگ برتر است.
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