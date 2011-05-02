استفاده از منابع جدید تولید برق در سبد انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در جلسه هفتگی شورای برق وزارت نیرو گفت: استفاده از منابع و ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر در تولید برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است که بر این اساس، مطالعه و برنامه‌ریزی برای استفاده از این منابع در حال انجام است.

وزیر نیرو افزود: در این راستا استفاده از زغال‌سنگ از جمله منابع جدیدی است که برای تولید برق، در سبد انرژی کشور قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: صنعت برق کشور در حال حاضر از رشد و بلوغ مناسبی برخوردار است و بر این اساس، استفاده از ظرفیت‌های جدیدی نظیر انرژی بادی، خورشیدی، زمین گرمایی. برای تولید برق از دیگر اقلام سبد جدید انرژی ایران است که باید ضمن مطالعه کامل از این ظرفیت ها برای تداوم رشد صنعت برق استفاده شود.

نامجو گفت: در این میان نه تنها ظرفیت زیادی در بخش انرژی های نو در کشورمان وجود دارد بلکه در کشور های همسایه نیز این ظرفیت ها موجود است.

وی با اشاره به برخورداری سواحل کشور از انرژی باد گفت: ایران از پتانسیل های بسیار خوبی در استفاده از انرژی های نو به ویژه انرژی بادی بهره مند است که از آن جمله می توان به ظرفیت های موجود در سواحل چابهار اشاره کرد.

