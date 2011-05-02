به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال پیش ازظهر دوشنبه در نشست این سازمان، با اشاره به اهمیت موضوع نظارت و بازرسی بر تمام واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی و انبارها بویژه در طرح نظارتی ویژه نوروز 1390 افزود: در راستای اجرای این طرح از ابتدا تاکنون تعدادی از واحدهای صنفی متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان اضافه کرد: در همین راستا راًی نهایی 16 واحد صنفی متخلف که توسط بازرسان سازمان بازرگانی و اصناف شناسایی و معرفی شده بودند توسط اداره کل تعزیرات حکومتی اعلام شد.



وی گفت: این واحدها، به مبلغ 401 میلیون و 818 هزار و 263 ریال جریمه محکوم شدند.

کهنسال بیان داشت: همچنین از این تعداد هفت واحد نیز به پرداخت 116 میلیون و 854 هزار و 860 ریال جریمه در حق شاکی پرونده محکوم شدند.

وی، عمده تخلفات این پرونده ها از نوع گرانفروشی و تقلب در کسب اعلام کرد.



وی در پایان از تمامی بازاریان و کسبه در خواست کرد تا با رعایت اصول و قوانین نظام صنفی ، موجب رضایتمندی شهروندان و ایجاد آرامش در بازار شوند.