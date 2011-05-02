پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: با راه اندازی خط پروازی بین سنندج و استان سلیمانیه عراق که باعث مراودات بیشتر بین دو کشور می شود به تبع آن نیز فضای مراودات اقتصادی دو کشور افزایش پیدا می کند و باید شرایط برای انجام کارهای اقتصادی نیز در این زمینه فراهم شود.

وی بیان داشت: تجار و صادرکنندگان ایرانی باید با تمام توان از این مزیت استفاده کنند تا بتوانند سهم بیشتری از بازارهای شمال عراق را به محصولات ایرانی اختصاص دهند که سازمان بازرگانی کردستان با همکاری و مشارکت سایر سازمان های دولتی برنامه های خوبی در این زمینه تدوین و اجرا می کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در ادامه خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، اتحادیه های صادرکنندگان و کلیه دست اندرکاران امر صادرات در خصوص اعزام و پذیرش تورهای تجاری شد و افزود: اگر بخش خصوصی ما بتواند از این مزیت و فضای صادراتی و بازار بکر شمال عراق به درستی استفاده کند، میزان صادرات کشور ما به عراق چندین برابر افزایش می یابد.