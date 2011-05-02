زنگ سپاس معلم در مدارس چهار محال و بختیاری نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حسین گنجی صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز معلم در مدرسه راهنمایی پسرانه شاهد شهرکرد ضمن نواختن زنگ سپاس معلم و تبریک به مناسبت این روز، اظهار داشت: معلمی شغل انبیاست و کسانی که مشغول به خدمت در این شغل و حرفه هستند وارستگانی بوده که مورد لطف و عنایت خداوند قرار گرفته‌اند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، به نقش و جایگاه والای این استاد بزرگوار در حوزه تعلیم و تربیت اشاره کرد و بیان داشت: تفکرات و اندیشه‌های شهید مطهری از شاخص‌ترین اندیشه‌های اسلامی هستند که لازم است اساس تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان بر مبنای این انیشه‌ها و تفکرات ارزشمند بنا شود.

گنجی تصریح کرد: امروز با گذشت سالها از شهادت این شهید عزیز، تفکر شهید مطهری همچنان راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه است، لذا معلمان گرامی باید به این نامگذاری افتخار کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه قشر معلم در عرصه تعلیم و تربیت زحمات زیادی را متحمل می‌شود، افزود: ‌افتخار جامعه و نظام اسلامی ما به این است که یک انقلاب فرهنگی و معنوی در جامعه ما شکل گرفته که معلمان پیشگامان این نهضت عظیم هستند.

گنجی بر ضرورت قدردانی و توجه به مقام شامخ معلمان در جامعه تاکید کرد وتصریح کرد: باید قدر این سرمایه‌های گرانقدر را دانست چراکه معلمان با فداکاری و ازخودگذشتگی درس‌های بزرگی به دانش‌آموزان داده و آن‌ها را برای نسل‌های آینده آماده می‌کنند.

وی ضمن آرزوی توفیق برای تمامی معلمان پرتلاش کشور خاطرنشان کرد: با همکاری و همدلی لازم در جامعه و به ویژه توجه خاص به امر تعلیم و تربیت می‌توان زمینه رشد و ترقی بیش از پیش کشور را فراهم کرد.