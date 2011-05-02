وقوع آدم ربایی و رهایی گروگان در بشاگرد هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار محمدعلی آخوندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح موضوع گروگانگیری در شهرستان بشاگرد اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بشاگرد از وقوع یک فقره آدم ربایی و ربایش پسربچه ای در روستای آرمیش مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی از صحت و سقم موضوع به محل اعزام و با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی پی بردند که گروگانگیران از قاچاقچیان موادمخدر بوده و قصد انتقام داشته اند که موفق نشده و سپس پسربچه ای از بستگان را به گروگان می گیرند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مأموران با انجام چند روز کار وسیع اطلاعاتی چهار نفر از آدم ربایان بنامان "احمد"، "کرم"، "دادک" و "سلمان" اهل و ساکن بشاگرد شناسایی و در نهم اردیبهشت ماه با تشکیل اکیپی منسجم و با انجام عملیات روانی و انتظامی بر روی آدم ربایان، به محل نگهداری گروگان در ارتفاعات رمشک شهرستان قلعه گنج اعزام شدند.

وی یادآور شد: آدم ربایان که عرصه را بر خود تنگ دیده و چاره ای جز رهایی گروگان نداشتند فرد ربوده شده را پس از شش روز، صحیح و سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگردانده شد.

سردار آخوندی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان بویژه شورای اسلامی شهرستان بشاگرد با مأموران انتظامی در رهاسازی گروگان، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری عاملان ربایش و تحویل به مراجع قضایی ادامه دارد.