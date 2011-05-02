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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

سردار آخوندی خبر داد:

وقوع آدم ربایی و رهایی گروگان در بشاگرد هرمزگان

وقوع آدم ربایی و رهایی گروگان در بشاگرد هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی هرمزگان از وقوع یک فقره آدم ربایی در بحث مواد مخدر و آزادسازی گروگان توسط پلیس در بشاگرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار محمدعلی آخوندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح موضوع گروگانگیری در شهرستان بشاگرد اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بشاگرد از وقوع یک فقره آدم ربایی و ربایش پسربچه ای در روستای آرمیش مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی از صحت و سقم موضوع به محل اعزام و با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی پی بردند که گروگانگیران از قاچاقچیان موادمخدر بوده و قصد انتقام داشته اند که موفق نشده و سپس پسربچه ای از بستگان را به گروگان می گیرند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مأموران با انجام چند روز کار وسیع اطلاعاتی چهار نفر از آدم ربایان بنامان "احمد"، "کرم"، "دادک" و "سلمان" اهل و ساکن بشاگرد شناسایی و در نهم اردیبهشت ماه با تشکیل اکیپی منسجم و با انجام عملیات روانی و انتظامی بر روی آدم ربایان، به محل نگهداری گروگان در ارتفاعات رمشک شهرستان قلعه گنج اعزام شدند.

وی یادآور شد: آدم ربایان که عرصه را بر خود تنگ دیده و چاره ای جز رهایی گروگان نداشتند فرد ربوده شده را پس از شش روز، صحیح و سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگردانده شد.

سردار آخوندی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان بویژه شورای اسلامی شهرستان بشاگرد با مأموران انتظامی در رهاسازی گروگان، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری عاملان ربایش و تحویل به مراجع قضایی ادامه دارد.

کد مطلب 1302979

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