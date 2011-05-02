57 درصد ورودی به زندانهای کشور معتاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه فرنیا در افتتاحیه دوره دوم کارگاه آموزشی ارتقاء‌ برنامه‌های پیشگیری و مراقبت از اچ‌آی‌وی ایدز برای زنان مصرف‌کننده تزریقی مواد،‌ گفت: حدود هفت هزار و 500 نفر از زندانیان کل کشور زنان هستند که این رقم چهار درصد از زندانیان کل کشور را تشکیل می‌دهد و بیشترین تراکم این جمعیت نیز بین 19 تا 40 سالگی است.

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها با اعلام اینکه 76 درصد از زنان زندانی متاهل هستند، افزود: از نظر سطح تحصیلات نیز 31 درصد این زنان بی‌سواد هستند و این بیسوادی یکی از عواملی است که فرد را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد و وی را به سمت جرم و بزهکاری می‌کشاند.

فرنیا، به خدمات پزشکی زندانها‌ برای زنان اشاره کرد و گفت: آموزش بهداشت به ‌منظور ایجاد آگاهی با موضوعات متنوعی نظیر بهداشت فردی،‌ مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر به‌ خصوص بیماریهای پرخطر و ایجاد کلینیکهای مثلثی برای کنترل اعتیاد، ایدز و بیماریهای مقاربتی در زندانها با اهداف آموزش، مشاوره، درمان و حمایت از افراد در معرض خطر، پرخطر و آلوده از جمله خدماتی است که در زندانها برای زنان در جهت پیشگیری از ایدز و اعتیاد انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد 57 درصد از جمعیت ورودی به زندان سوء مصرف مواد دارند که بر همین اساس در زندان خدمات درمانی اعتیاد به‌ صورت سم‌زدایی، روان‌درمانی و درمان نگهدارنده با متادون ارائه می‌شود و در حال حاضر نیز 37 هزار و 554 نفر از زندانیان مرد و 699 نفر از زندانیان زن تحت درمان نگهدارنده با متادون هستند.

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها گفت: کلینیکهای مثلثی با سه ضلع ایدز، اعتیاد و بیماریهای مقاربتی به ‌منظور ارتقاء آگاهی و تغییر نگرش زندانیان،‌ اجرای مداخلات کاهش آسیب و درمان عفونتهای فرصت‌طلب و بیماریهای مقاربتی، در زندانهای کشور ایجاد شده‌اند.

فرنیا افزود: در حال حاضر 133 کلینیک در زندانهای کشور و مراکز مراقبت بعد از خروج وجود دارند و هدف ما گسترش این کلینیکها به زندانهایی با جمعیت بالای 300 نفر و ادغام فعالیت آنها در برنامه مراکز بهداشتی و درمانی زندانهای زیر 300 نفر جمعیت است.

وی اعلام کرد: شیوع ویروس اچ ‌آی ‌وی در بین زنان زندانی طی سالهای اخیر یک سیر نزولی داشته است و هم‌اکنون 1.12درصد از زندانیان زن مبتلا به ایدز هستند.