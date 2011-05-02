85 درصد کودک آزاریها توسط والدین معتاد انجام می شود

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اخباری کودک آزاری در صفحات روزنامه ها هر وجوان بیداری را آزرده ساخته و موجب تاسف عمیق همه می شود.

به گفته وی، هانیه اولین کودکی نیست که با پیکری سوخته و استخوانهای شکسته در بیمارستان بستری شده است. بسیاری از کودک آزاریها از جمله آزارهای مادی و عاطفی غالبا مخفی مانده و موجب ورود افراد بیمار از نظر رفتاری به جامعه می شود.

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: چنین فرزندانی با نگاه پر از کینه به جامعه نگریسته و همواره درصدد انتقام هستند.

ابهری با اشاره به اینکه آزارهای جسمانی معمولا توسط پدر یا مادر و یا هردو و یا ناپدری و نامادری انجام می شود، گفت: در صورتهای مختلف فرد آزاد دهنده گرفتار اعتیاد بوده که این آسیب نیز مجموعه ای از ناهنجاریهای روحی و رفتاری است حال سوال این است چه فرد و یا سازمانی مسئول رسیدگی به وضعیت امثال هانیه هاست.

وی افزود: فقط انعکاس در جراید و چند روز بیان حادثه کافی است. ما به عنوان امضا کننده سند دفاع از حقوق کودکان در جهان و یکی از اعضای کنوانسیون دفاع از حقوق کودک یادمان باشد موظف به ایفای نقش قانونی خود هستیم و مهمتر از همه اینکه براساس باورهای دینی و اسلامی و همچنین دستورهای اکید رسول اکرم (ص) باید با کودکان رفتار خوب داشته و از آنها حمایت کنیم.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه بروز این حوادث می تواند خوراک تبلیغاتی برای دشمنان ما باشد، گفت: نقش بهزیستی به عنوان مدافع اول در این زمینه در سلب حضانت از والدین فاقد صلاحیت باید به گونه ای باشد که دیگر شاهد اینگونه حوادث در جامعه نباشیم.

به گفته ابهری، قوه قضائیه نیز به عنوان حامی حقوق یک ملت آمادگی دارد که ضمن دریافت درخواستهای مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد منتهی یک نهاد یا سازمان باید بین قوه قضائیه و اینگونه کودکان مظلوم قرار گیرد.