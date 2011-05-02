بزرگترین غرفه بخش دانشگاهی در اختیار "تیمورزاده" است

علی اکبر تورانیان رئیس ستاد اجرایی حوزه ناشران دانشگاهی نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به اعتراض مدیر انتشارات تیمورزاده به شرایط غرفه‌اش در نمایشگاه کتاب گفت: اتفاقا من با آقای تیمورزاده نیز صحبت داشتم و در جریان اعتراضش هستم، ولی معتقدم وقتی به شرایطی معترض هستیم لازم است همه شرایط و امکانات موجود را درنظر بگیریم.

وی ادامه داد: هر ناشری علاقه‌مند است غرفه بزرگ‌تری داشته باشد، ولی مهم است که خود را با شرایط وفق دهد، چرا که رسیدگی به این درخواست که هر ناشری غرفه خیلی بزرگی داشته باشد، ممکن نیست. باید شرایط را بسنجیم و مثل همه رفتار کنیم. ضمن اینکه وقتی فضای تعامل و گفتگو فراهم شود، نباید چنین حرکت‌های اعتراضی انجام گیرد و باید عینک بدبینی را کنار بگذاریم.

رئیس ستاد اجرایی حوزه ناشران دانشگاهی نمایشگاه کتاب تهران با تاکید بر اینکه از همه ناشران انتظار همراهی برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه وجود دارد، بیان کرد: ما بیشترین همراهی و ارفاق را با انتشارات تیمورزاده و شخص آقای تیمورزاده داشتیم و متراژ غرفه آنها از همه ناشران دانشگاهی بزرگ‌تر است.

تورانیان در پایان اشاره کرد: در قیاس با انتشارات دانشگاه تهران با آن قدمت و شمارگان کتاب‌ها، انتشارات دانشگاه پیام نور و ... فضایی بالغ بر 100 مترمربع در اختیار نشر تیمورزاده است و فکر می‌کنم نگاه وی به قضیه درست نیست و بهتر است با جمع حرکت کند، چرا که با آرامش و گفتگو کارها بهتر به نتیجه می‌رسد.

صبح امروز 12 اردیبهشت ماه و 2 روز مانده به افتتاح نمایشگاه کتاب، فرهاد تیمورزاده مدیر انتشارات تیمورزاده به آنچه "کوچک بودن غرفه‌اش" خواند، اعتراض کرد.

وی در این باره به خبرنگار مهر گفته بود: ما در سال 82 با 600 عنوان کتابی که عرضه کرده بودیم، 320 متر مربع غرفه داشتیم؛ در حالی که امسال با 2600 عنوان کتابی که در سال 89 منتشر کرده‌ایم، 93 متر مربع غرفه به ما داده‌اند که از این فضا هم تنها 47 متر در اختیار خود انتشارات تیمورزاده قرار گرفته و 46 متر دیگر در اختیار انتشارات "طبیب" است که با ما کار می‌کند.

به گفته وی این در حالی است که یک راهرو بلااستفاده با 250 متر مربع جنب غرفه آنها موجود است، اما آن را در اختیار آنها نمی‌گذارند.