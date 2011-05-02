به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از استادان حوزه های علمیه استان با گرامیداشت هفته مقام معلم گفت: تدریس معارف دینی یک امتیاز و موهبت الهی است که خداوند به افرادی خاص عنایت می کند.
وی افزود: استادان باید با تجهیز خود به سلاح تقوا، ایمان و اخلاق الهی در راه توسعه و پیشرفت علمی کشور گام بردارند.
حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا مدیر حوزه علمیه خواهران استان نیز گفت: با تشکیل مجمع خیرین روند ساخت مراکز حوزه های علمیه توسعه می یابد.
در این آیین ضمن تجلیل از استادان حوزه علمیه استان از کتاب جهاد اقتصادی تألیف حجت الاسلام اسماعیل نیا رونمایی شد.
در این کتاب راه های پرشتاب و اهداف جهاد اقتصادی و مشارکت بیشتر و بهتر در این امر ارائه شده است.
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