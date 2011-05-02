به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از استادان حوزه های علمیه استان با گرامیداشت هفته مقام معلم گفت: تدریس معارف دینی یک امتیاز و موهبت الهی است که خداوند به افرادی خاص عنایت می کند .

وی افزود: استادان باید با تجهیز خود به سلاح تقوا، ایمان و اخلاق الهی در راه توسعه و پیشرفت علمی کشور گام بردارند .

حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا مدیر حوزه علمیه خواهران استان نیز گفت: با تشکیل مجمع خیرین روند ساخت مراکز حوزه های علمیه توسعه می یابد .

در این آیین ضمن تجلیل از استادان حوزه علمیه استان از کتاب جهاد اقتصادی تألیف حجت الاسلام اسماعیل نیا رونمایی شد .