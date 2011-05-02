دریافت مجوز برای استفاده از کدهای خدماتی الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کدهای خدماتی شماره هایی با ارقام کوتاه هستند که به منظور سهولت و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات و ارائه خدمات عمومی به مردم در شبکه های مخابراتی تعریف می شوند.

لطف الله سبوحی- معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر ساماندهی کدهای خدماتی در کشور اظهار داشت: سازمانها، ارگانها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی برای استفاده از کدهای خدماتی 1xxx ،1xxو 096xx باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز دریافت کنند.

وی افزود: همچنین وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی که در آنها از کدهای خدماتی نام برده می شود باید مجوز استفاده از کدهای خدماتی را از متقاضی درخواست کنند.



سبوحی اضافه کرد: تا قبل از سال 88 این کدها براساس آیین نامه و ضوابط داخلی شرکت مخابرات ایران واگذار می شد که با تصویب آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در حال حاضر مسئولیت واگذاری این کدها و ساماندهی کدهای موجود برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی اضافه کرد: براساس آیین نامه استفاده از کدهای خدماتی نیاز به دریافت مجوز از رگولاتوری داشته و انجام هرگونه تبلیغ که در آنها از این کدها نام برده می شود باید منطبق بر مجوز دریافتی از رگولاتوری باشد.