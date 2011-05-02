زنگ سپاس از معلم در مدارس استان یزد طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه یزد پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره علامه مرتضی مطهری، استاد بزرگ حوزه و دانشگاه و شهدای والامقام معلم و دانش آموز اظهار داشت: استاد شهید مطهری از لحظه لحظه عمر خود به ویژه دوران جوانی برای آموختن و یادگیری استفاده کرد.

حجت الاسلام محمدعلی صدوقی افزود: استاد مطهری در کنار تلاش و جستجو برای کسب علم و مفاهیم علمی به مباحث تربیتی نیز توجه ویژه داشت.

وی از معلمان و دانش آموزان پر تلاش خواست استان یزد خواست تا همواره این دو موضوع یعنی کسب علم همراه با تهذیب نفس و توجه به اخلاقیات را مدنظر داشته باشند.

صدوقی نوجوانان و جوانان را به بهره گیری از این دوران برای آموختن سفارش کرد و اظهار امیدواری کرد: دانش آموزان با راهنمایی والدین و معلمان دلسوز، مدارج عالی علمی را طی کنند و برای آینده کشور فردی مفید و اثرگذار باشند.

ادای احترام به مقام شامخ شهدای فرهنگی، اهدای گل توسط نمایندگان تشکل های دانش آموزی به معلمان، رژه سپاس از معلم توسط دانش آموزان و حضور مسئولان استانی در کلاس درس از دیگر برنامه های این مراسم بود.