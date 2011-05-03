به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس توافق صورت گرفته میان سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری، مشاوران احراز صلاحیت شده حقوقی و حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بازوی تخصصی شهرداری در تهیه، تدوین و بومیسازی استانداردهای مربوطه و تعیین ساز و کار مناسب برای ضمانتهای اجرایی آن همکاری خواهند کرد.
بر اساس این تفاهم نامه که ظرف چند روز آینده به امضاء خواهد رسید، تهیه لایحه "ضرورت استفاده از استانداردهای مهندسی شبکههای رایانه ای در ساختمانهای اداری، تجاری، دولتی، عمومی و مسکونی بلند مرتبه" در دستور کار سازمانهای مذکور خواهد بود تا در آینده، پروانه پایان کار ساختمانها به تایید مهندسان ناظر حوزه فناوری اطلاعات برسد.
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