16 دانشگاه میزبان همایش "تحول در علوم انسانی" شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 17 پیش نشست برای همایش "تحول در علوم انسانی" در نظر گرفته شده که این نشست ها در موسسه امام خمینی(ره) در قم و دانشگاههای شهید باهنر کرمان، امام خمینی (ره) قزوین، بوعلی سینا همدان، پردیس قم تهران، شهید چمران اهواز، علامه طباطبایی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، امام صادق(ع)، زاهدان، شیراز، تبریز، شاهد، ایلام و یزد برگزار می شود.

تمرکز زدائی همایش تحول در علوم انسانی از تهران، یکی از اهداف تشکیل این پیش نشست های علمی در دانشگاه های کشور است این نشستها در هفته معلم و به صورت همزمان برگزار شده و با حضور دانشجویان و مشارکت اساتید همراه خواهد بود.

پیش نشسست همایش در قم با سخنرانی حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی و دبیر علمی همایش در سالن همایش های موسسه امام خمینی (ره) در روز 19 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

همایش اصلی با عنوان "تحول در علوم انسانی" در روز 21 اردیبهشت ماه جاری از سوی فرهنگستان علوم اسلامی قم به همراه گرامیداشت دهمین سالگرد ارتحال استاد فقید علامه سید منیر الدین حسینی الهاشمی بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.