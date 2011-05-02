سیزدهمین محموله پلاسمای هموطنان ایرانی به اروپا ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت هزار و 500 لیتر پلاسمای اهدایی هموطنان که توسط مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو، جمع آوری و برای تهیه داروهای مشتق از پلاسما آماده فرآوری است شنبه گذشته با مجوز وزارت بهداشت و نظارت ارگانهای ذیربط به خارج از کشور ارسال شد.

این محموله حاصل جمع آوری پلاسمای اهداکنندگان طی 60 روز کاری است که سیزدهمین محموله از آغاز فعالیت این مرکز در سال 1385 محسوب می شود.

پلاسماهای ارسالی براساس قرارداد با یک شرکت آلمانی، فرآوری و از آن فاکتورهای 8 و 9 انعقادی، آلبومین و ایمونوگلوبولین وریدی تهیه می گردد و برای استفاده بیماران ایرانی به کشور تحویل خواهد شد.

داروهای تهیه شده از پلاسمای هموطنان نیکوکار پس از ورود به کشور تحت نظارت وزارت بهداشت و از طریق داروخانه های مجاز در اختیار بیماران قرار می گیرد.

برنامه مرکز جمع آوری پلاسما در سال جاری میلادی 38 هزار لیتر است که تاکنون 15 هزار و 700 لیتر جهت فرآوری جمع آوری و ارسال شده است.

خوشبختانه با شناخت هرچه بیشتر هموطنان نسبت به روش پلاسمافرزیس، مراجعه داوطلبان اهدای پلاسما به مرکز بیودارو بیشتر شده است.

هم اکنون تعداد اهداکنندگان دائم این مرکز بیش از سه هزار نفر است که امیدواریم در آینده به پنج هزار نفر برسد. در این صورت می توانیم به نحو احسن از تمام ظرفیت مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو استفاده کنیم و به هدف جمع آوری 55 هزار لیتر پلاسما در سال دست یابیم.