به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، یکی از کارکردهای برجسته مساجد را فعالیتهای قرآنی دانست و از توزیع دو هزار جلد قرآن به مساجد مجری طرح تلاوت نور استان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: طرح تلاوت نور فراگیر ترین طرح قرآنی استان از سوی دبیر خانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران است و این طرح به عنوان مرحله اولیه انس با قرآن محسوب که در این راستا دو هزار جلد قرآن به مساجد مجری طرح تلاوت ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای موفق طرح تلاوت نور نشان از اقبال بیش از پیش نمازگزاران مساجد با تلاوت قرآن است بیان کرد: قران حافظه را تقویت می کند و جوانی فرصت ارزشمندی است که باید از لحظه لحظه آن استفاده نموده و با این کتاب الهی مانوس شد تادر آینده هیچ افسوسی نداشته باشم و تاکنون هزار و 397 مسجد مازندران از این طرح استقبال کردند و روزانه قران در آن مساجد تلاوت می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه یکی از کارکردهای برجسته مساجد فعالیت های قرآنی است افزود: مسجد پایگاه اصلی فعالیت های قرانی می باشد که این کارکرد اگر در مسجد احیا شود بطور یقین می تواند زمینه جذب جوانان و نوجوانان را بیش از پیش فراهم کند زیرا قران و مسجد برای ایجاد آرامش، یافتن سعادت دنیوی و اخروی به انسان داده شده است و از عنایت الهی محسوب می شود.



دبیر خانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران با اشاره به فضا سازی رسانه های غربی و شبهه افکنی در جامعه گفت: در حال حاضر که فضای رسانه ای استکبار نشانه ای از تزویر و نیرنگ است و بدنبال ایجاد فتنه و شبهه در جامعه می باشد که در این شرایط شناساندن مسجد و قرآن نیاز به همت و جدیت بیشتری دارد.

وی، نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، فراگیری و آموزش غیر مستقیم صحیح خوانی و ترتیل خوانی در مساجد، جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان و کودکان به سهرکن مسجد و نماز و قرآن، الگوسازی از قاریان جوان و نوجوان، ایجاد زمینه و انگیزه برای افراد مستعد و علاقمند برای یادگیری تخصصی علوم قرآنی را از اهداف طرح تلاوت نور برشمرد.