محمد صادق برزنونی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: این عملیات شامل تعویض کوبلاژ، بهسازی و ترمیم زیرسازی خط فرد بلاک جهان آباد- ابریشم به طول 20 کیلومتر است.

وی با بیان اینکه ایمنی سرعت و راحتی سفر با قطار از جمله موارد مهم و کلیدی و سرلوحة برنامه های راه آهن است اظهار داشت: پس از اتمام عملیات بهسازی خط آهن جهان آباد- ابریشم ، سرعت قطارها در این بلاک به 160 کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

برزنونی گفت: خط قبلی این مسیر به طول 20 کیلومتر از نوع کوبلاژ با تراورس چوبی و ریل U33 بود که از نظر فنی نیمه سبک به حساب می آید.

مدیر کل راه آهن شمالشرق اضافه کرد: با انجام این پروژه یعنی بهسازی بستر خط و نصب کوبلاژهایی از نوع تراورس بتنی وریل R60 که سنگین می باشد، امیدواریم افزایش سرعت قطارها و در نهایت کاهش زمان سیر، رضایت بیشتر زائران امام رضا(ع) و مسافران گرامی را شاهد خواهیم بود.

برزنونی تصریح کرد: پروژه تعویض خط جهان آباد ابریشم با هزینه 110 میلیارد ریال از اعتبارات راه آهن توسط نیروهای متخصص داخلی طی مدت چهار ماه به سرانجام خواهد رسید.