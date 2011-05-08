محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز امیدواری از اینکه تیم والیبال پیکان در آخرین مرحله رقابت‎های لیگ برتر نیز عملکرد قابل قبولی ارائه دهد، اظهار داشت: یکی از علت‎های اصلی فینالیست شدن پیکان و اینکه نزدیک به یک قهرمانی دیگر قرار گرفته مربوط به ساختار و شخصیت قهرمانی تیم است.

وی به موقعیت تیم فوتبال پیکان در رقابت‎های لیگ برتر اشاره کرد و یادآور شد: این تیم از سقوط به رده‎های پائین‏تر می‏نالد در حالیکه تیم والیبال یک پای فینال است. این در حالی است که هر دو تیم زیر مجموع باشگاه پیکان هستند، بودجه آنها یکی است. مدیریت هر دو تیم هم یکسان است اما عملکردها متفاوت؛ چون تیم والیبال ساختار خود را به دست آورده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان ضمن تاکید بر اینکه در تیم والیبال هر فاکتوری تعریف شده و در جای خودش قرار دارد، تصریح کرد: به همین دلیل این تیم پس از موفقیتی که در رقابت‎های باشگاه‏های جهان داشت و توانست عنوان سوم این مسابقات را کسب کند در مسابقات لیگ برتر کشور هم عملکرد قابل قبولی ارائه کرد.

شیعی در مقایسه‌ای میان تیم والیبال پیکان با دیگر تیم‌های مدعی لیگ برتری گفت: برای تیم والیبال پیکان هزینه خیلی سنگینی نکردیم. بودجه صرف شده برای این تیم در حد تیم‌های مدعی سایپا، داماش و کاله بود. ماخیلی بیشتر از این تیم‌ها برای تیم والیبال خود هزینه نکردیم.

وی یادآور شد: بودجه باشگاه پیکان مشخص است. ضمن اینکه دست‌مان برای هزینه کردن در بخش‌های مختلف خیلی باز نیست. بنابراین برای تیم والیبال هم در حد خودش و تقریبا به اندازه سال گذشته هزینه کردیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: بنابراین موفقیت تیم والیبال پیکان تا به این مرحله از مسابقات به دلیل بودجه و مسائل مربوط به آن نیست. در ترکیب تیم هم که فقط دو بازیکن ملی‌پوش داریم. تیم والیبال پیکان ساختار و سازمان دارد و در آن همه چیز تعریف شده و سازمان دهی شده است.

محمود شیعی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که امسال هم تیم والیبال این باشگاه کار خود در رقابت‌های لیگ برتر را با قهرمانی به پایان برساند.