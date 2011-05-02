به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین فردی درباره حضور مرکز آفرینش‌های ادبی در نمایشگاه امسال گفت: بیشترین کتاب‌های سوره مهر در نمایشگاه متعلق به مرکز آفرینش‌های ادبی است و این مرکز در نمایشگاه بیشتر دیده می‌شود.

وی تعامل این مرکز با انتشارات سوره مهر برای آماده سازی کتاب‌های نمایشگاه کتاب را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: رابطه ما کاملا قانونمند و تعریف شده است؛ ما در قسمت تولید نرم‌افزار و اندیشه فعالیت می‌کنیم و سوره مهر نیز کتاب‌های این مرکز را با گرافیک خوب منتشر می‌کند.

فردی تاکید کرد: باید گفت در بخش بازرگانی نیز این انتشارات عملکرد خوبی دارد و آثار را به شکل حرفه ای به دست مخاطب می‌رساند؛ از این‌رو ما به حوزه فعالیت هم وارد نمی‌شویم.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برنامه‌های انتشار کتاب در حوزه هنری را بر پایه اهداف و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: با آمدن محسن مؤمنی، بیش از گذشته برای نیل به این هدف تلاش خواهیم کرد. نگاه ما در معرفی آثار به انتشارات سوره مهر بیشتر محتوایی است و دربرگیری ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس، بزرگ‌ترین اولویت مرکز در انتشار آثار است.

وی توضیح داد: ما معتقدیم باید در جهت حفظ و انتقال ارزش‌هایی بکوشیم که توانست ملت ما را از ذلت خارج کند؛ آثار ارزشمندی که در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیستند بهتر است در مؤسسات انتشاراتی دیگر به انتشار برسند تا از پراکنده کاری در حوزه جلوگیری شود.

فردی رمان را تأثیرگذارترین قالب ادبی دانست و درباره انتشار کتاب‌های جشنواره "داستان انقلاب" گفت: داستان‌های رسیده به این جشنواره چاپ شده نیست؛ سوره مهر در یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، داستان‌های خوب رسیده به دبیرخانه این جشنواره را صرف نظر از این که برگزیده شوند یا نه، منتشر می‌کند.

وی افزود: برگزاری جشنواره و انتشار آثار برگزیده آن باعث می‌شود استعدادهای نوظهوری در نویسندگی کشف شوند؛ به این طریق از سفارش دادن اثر به نویسندگان بی‌نیاز می‌شویم و تنها به حمایت داستان‌های حوزه انقلاب و دفاع مقدس خواهیم پرداخت.