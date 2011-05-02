هدف از اجرای طرح تحول اداری جلب رضایت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عباسعلی درافشانی ظهر دوشنبه در جلسه تحول اداری که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هدف از راهکارهای ابلاغ شده در برنامه های دهگانه تحول اداری، رضایت مندی بیشتر مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی است.

وی افزود: برنامه ریزی های لازم باید در این کارگروه با هدف روان شدن کار مردم تبیین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

درافشانی بیان کرد: قطار توسعه استان توسط دستگاههای اجرایی استان به حرکت در می آید و میزان کارآمدی و سرعت آن به عملکرد دستگاهها و نگاه مدیران به اهداف توسعه بستگی دارد.

درافشانی با تأکید بر تلاش بیشتر دستگاههای اجرایی درخصوص تقویت عملکرد آنها در سال جهاد اقتصادی یادآورشد: با توجه به آغاز اجرای هفت برنامه تحول اقتصادی به خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 و ادامه آن در سال90 و تأثیری که در کارآیی و اصلاح مصرف و تولید داشته، وظیفه مدیران دستگاههای اجرایی بسیار سنگین و نیازمند فراهم کردن تسهیلات در امور مردم است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در ادامه از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی براساس اهداف آن خبر داد و افزود: تا دو ماه آینده ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی نهایی می شود و مدیران بایستی به اجرایی شدن مواردی مانند تکریم ارباب رجوع، کوچک کردن دولت، اجرای طرح پیشخوان و دورکاری در راستای تبیین برنامه های دولت توجه لازم را داشته باشند.

وی در ادامه از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با مشارکت موثر در فرآیند ارزیابی عملکرد و ارائه اطلاعات به موقع به ارتقاء کیفیت خدمت رسانی اقدام کنند.



این مسئول گفت: نتیجه ارزیابی دستگاه های اجرایی در هفته دولت و جشنواره شهید رجایی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد و بر اساس نتایج بدست آمده از مدیران و دستگاه های اجرایی برتر تجلیل می شود.