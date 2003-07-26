دروازه بان ذوب آهن منتظر نتايج كنكور سراسري
دانشجو شدن تنها امكان ابقاي قاسمي در نصف جهان
عباس قاسمي دروازه بان جوان تيم ذوب آهن اصفهان براي تعيين باشگاه خود در سال آينده منتظر نتيجه كنكور دانشگاههاست .
به گزارش خبرنگار " مهر " قاسمي كه به سن مشموليت رسيده و تعدادي از باشگاههاي نظامي از جمله فجر شهيد سپاسي شيراز را متقاضي خود مي بيند ، چندي پيش در كنكورسراسري دانشگاه شركت كرده و اگر در اين آزمون پذيرفته شود ، مي تواند در ذوب آهن باقي بماند ودرغير اين صورت بايد جهت گذراندن دوره خدمت مقدس سربازي به يكي از تيمهاي نظامي منتقل شود .
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