دانشجو شدن تنها امكان ابقاي قاسمي در نصف جهان

به گزارش خبرنگار " مهر " قاسمي كه به سن مشموليت رسيده و تعدادي از باشگاههاي نظامي از جمله فجر شهيد سپاسي شيراز را متقاضي خود مي بيند ، چندي پيش در كنكورسراسري دانشگاه شركت كرده و اگر در اين آزمون پذيرفته شود ، مي تواند در ذوب آهن باقي بماند ودرغير اين صورت بايد جهت گذراندن دوره خدمت مقدس سربازي به يكي از تيمهاي نظامي منتقل شود .

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