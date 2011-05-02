به گزارش خبرنگار مهر در نیر، حجت الاسلام قاسم احدزاده بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان نیر اظهار داشت: استان اردبیل در مقایسه با سایر استانهای کشور از موقعیت مطلوبی در پرداخت زکات برخوردار بوده و در جزو استانهای موفق محسوب می شود.

وی ضمن ابراز رضایت از رشد مطلوب پرداخت زکات درسطح استان اضافه کرد: این میزان زکات جمع ‌آوری شده نسبت به سال 88 بیش از 10 درصد رشد داشته است.

به گفته مسئول ستاد زکات استان فرهنگ ‌سازی مناسب، فعالیتهای تبلیغی در امر زکات، حساسیت روحانیان و مبلغان و... از جمله مهمترین دلایل رغبت و علاقمندی مردم در پرداخت زکات و رشد 10 درصدی آن بوده است.

وی با بیان اینکه زکات جمع ‌‌آوری شده در تمام روستاهای استان صرف اجرای پروژه های همان روستاها خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این به میزان زکات جمع آوری شده از سوی وزارت کشور اعتبار ویژه در نظر گرفته خواهد شد.

احدزاده همچنین با بیان اینکه مردم شهرستان نیر هم در سال گذشته 580 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند، ابراز داشت: میزان پرداخت زکات مردم این شهرستان در مقایسه با میزان جمعیت آن بسیار مطلوب و قابل توجه است.

وی تصریح کرد: در راستای ترغیب مردم و کشاورزان به پرداخت زکات، با هماهنگی فرماندار شهرستان نیر امسال به پنج روستای منطقه که بیشترین پرداخت زکات را داشته اند، اعتبارات تشویقی اختصاص خواهد یافت.

فرماندار شهرستان نیر نیز در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه پرداخت زکات در دین مبین اسلام به خصوص قرآن گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ پرداخت زکات به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شده ومردم خودبه خوددرجهت اجرای این فریضه الهی گام بردارند.

سیدحمیدعباداللهی در عین حال از آمادگی فرمانداری نیر برای تشویق روستاهای موفق در امرپرداخت زکات خبرداد و در این خصوص قول مساعد داد.