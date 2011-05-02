فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بستان آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: به علت کشاورزی بودن منطقه بستان آباد و وجود چاههای آب کشاورزی و شناسایی سارقان و تسلطی که بر منطقه داشتند هر روز شاهد سرقت می شدیم.

سرهنگ فرهنگ نوروزی ادامه داد: این افراد که سرقت های خود را بصورت زنجیره ای و عمدتا در مناطق روستایی انجام می دادند از اواخر سال 89 و اوایل سال90 نگرانی های فراوانی را در منطقه برای کشاورزان و روستاییان ایجاد کرده و حدود 24 فقره ترانس و سیم و کابل برق و مخابرات را سرقت و به کشاورزان و روستاییان زیان های مادی دیگری نیز وارد کرده بودند.

نوروزی اعلام کرد: 15 نفر سارق و مالخر در سه ماهه گذشته دستگیر شد که بیش از 24 فقره سرقت کابل های برق و مخابرات و سرقت منازل مسکونی و زمین های زراعی و کشاورزان انجام داده بودند.

سرهنگ نوروزی همچنین ارزش ریالی این سرقت ها و لوازم کشف شده را بیش از دو میلیارد و 400 میلیون ریال برشمرد و افزود: افراد دستگیر شده پس از اعتراف به 24 فقره سرقت و انجام مراحل قانونی با صدور قرار تامین متناسب توسط مراجع قضایی روانه زندان شدند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی این شهرستان با گشت های محسوس و غیر محسوس سعی در ایجاد منطقه ای آرام وامن برای شهروندان است.

وی همچنین از مردم خواست به هنگام برخورد با هر گونه ناهنجاری در جامعه فورا مراتب را با نیروی انتظامی در جریان بگذارنند و مطمئن باشند که نیروی انتظامی در هر لحظه و با آمادگی کامل در خدمت مردم خواهد بود.