سرهنگ علیرضا حسنی عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه افزود: این قانون که از دهم اردیبهشت ماه جرای آن آغاز شده است شامل 35 ماده و32 تبصره است.

وی با اشاره به تعلق گرفتن نمره منفی به گواهینامه رانندگان متخلف اظهارداشت: 30 نمره منفی حداکثر نمره ای است که به گواهینامه راننده متخلف تعلق می گیرد و در این صورت گواهینامه راننده به مدت سه ماه ضبط می شود و 40 هزار تومان نیز جریمه نقدی به فرد خاطی جدا از مبلغ تخلفات تعلق می گیرد.

وی افزود: در صورتیکه مجدد روند تخلف تکرار شود 25 نمره منفی و در این زمان گواهینامه راننده به مدت شش ماه ضبط می شود و 60 هزار تومان نیز باید جریمه به حساب خزانه واریز شود.

سرهنگ حسن تصریح کرد: در مرحله سوم راننده با گرفتن 20 نمره منفی، گواهینامه کاملا ابطال ویک سال محروم از رانندگی و 100 هزار تومان نیز باید به حساب خزانه واریز کند.



رئیس پلیس راهور گلستان خاطر نشان کرد: در این سیستم وقتی قبض جریمه به راننده تحویل داده می شود نمره منفی خود به خود در سوابق راننده ضبط می شود.

سرهنگ حسنی با اشاره به مزیت های این طرح گفت: تبدیل مدت زمان جرایم از 30 به 60 روز، افزایش مدت زمان معاینه فنی از دو به پنج سال از مزیت های این طرح است.