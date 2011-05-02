قذافی به سرنوشت بن لادن گرفتار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "احمد بانی" سخنگوی مخالفان دیکتاتور لیبی گفت : معمر قذافی به سرنوشت اسامه بن لادن رهبر القاعده که رسانه های اخبار وی را منتشر کرده اند گرفتار خواهد شد.

وی افزود: ما ضمن خرسندی کامل خود از مرگ قذافی خواستار اقدام مشابهی به وسیله آمریکایی ها درباره قذافی هستیم. ما معتقدیم که بن لادن دشمن ماست و دلایلی داریم که نشان می دهد القاعده با ما می جنگد.

شایان ذکر است که رسانه ها اخباری درباره کشته شدن بن لادن رهبر القاعده در پاکستان طی عملیات کماندوهای آمریکایی در پاکستان منتشر کرده اند و البته مقامات آمریکایی از انداختن جسدش به دریا سخن گفته اند که ابهامات زیادی را در این زمینه ایجاد کرده است.