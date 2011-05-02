به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز استاد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه اساتید جایگاه الگو برای دانشجویان دارند یادآور شد: دانشجویان از شخصیت اساتید تاثیر می گیرند و همین امر موجب شده که به چشم انداز فرهنگی در دانشگاه توجه کنیم. در این چشم انداز فرهنگی، ارشاد لسانی و عملی دانشجو، کمک به ارتقای فرهنگی کلاسهای درسی و تزریق روحیه امید به نسل جوان مورد توجه است.

وی افزود: جوانان ما می توانند تحول آفرین باشند و نیاز است که امید به آینده را در آنها تقویت کنیم تا در نظام اداره کننده کشور جایگاه خود را بدانند.

رهایی با انتقاد از فضاسازی برخی رسانه های بیگانه درباره مهاجرت نخبگان گفت: به گونه ای فضاسازی می شود که انگار همه در حال رفتن از کشور هستند و روحیه ناامیدی را در میان نسل جوان ترویج می دهند ما وظیفه داریم به عنوان اساتید دانشگاه نقش الگویی داشته باشیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به حرکت علمی دانشگاه در جهت جهاداقتصادی خاطرنشان کرد: تجاری سازی فناوری نماد بارز جهاداقتصادی است و تا پایان اردیبهشت ماه تسهیلات تشویقی برای حرکت در این حوزه برای اساتید آماده می شود.

وی اضافه کرد: البته در این میان تولیدات علمی دانشگاه نیز مسیر جدی خود را طی می کنند و از توسعه کمی خارج شده و به توسعه کیفی می پردازیم.

در پایان این مراسم از مقام علمی شهید شهریاری نیز تقدیر به عمل آمد.