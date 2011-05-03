بن لادن سبب بدنامی اسلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "یونوسبک یفکوروف" که در برنامه "وستی" شبکه روسیه گفتگو می کرد با اعلام این مطلب افزود: از بین بردن اسامه بن لادن رهبر القاعده موفقیت بزرگ در مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

وی گفت: جای تردید وجود ندارد که این امر به برقراری ثبات کمک کرده و موفقیت بزرگی در مبارزه با این بلای بین‌المللی یعنی تروریسم به شمار می رود.

یفکوروف گفت: دیر یا زود همه افرادی که به زندگی مسالمت آمیز و افراد بیگناه دست درازی می کنند مانند بن لادن جزای خود را خواهند گرفت.

رئیس اینگوشتیا از جوانانی که به دلایل مختلف وارد گروه های تروریستی می شوند دعوت کرد این نوع فعالیت را ترک کرده، اسلحه خود را به زمین گذاشته و به زندگی مسالمت آمیز برگردند.

وی گفت: البته آنها بخاطر جنایاتی که مرتکب شده اند مجازات خواهند شد ولی زنده می مانند، اما اگر کسی مرتکب جنایت نشده و دستش به خون آغشته نیست مقامات تمام تلاش خود را خواهند کرد تا آنها بتوانند به زندگی مسالمت آمیز برگردند.



یفکوروف تصرح کرد: رهبران تروریسم بین‌المللی کارهای ناپاک خود را زیر سرپوش دینی انجام می دهند و از میان برداشتن بن لادن به "پاک شدن مذهبی چون اسلام کمک می کند".