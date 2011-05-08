بهنام خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در لیگ برتر کورسی باشگاه‌های کشور شرکت نکردم چون تیم پتروشیمی قصد حضور در این مسابقات را نداشت. در کنار آن مسئولین پتروشیمی تبریز تنها قصد دارند بر روی حضور این تیم در مسابقات بین‌المللی سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: پتروشیمی در این مدت به طور مرتب در تورهای مختلف آسیایی شرکت کرده و همین چند روز پیش از تور کره به ایران بازگشته است. اگر با این شرایط می‌خواستیم در لیگ هم شرکت کنیم به خاطر خستگی نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم.

رکابزن ملی پوش کشورمان خاطرنشان کرد: من در این مدت تنها در دو مسابقه جام‌جهانی پیست شرکت کردم و توانستم در هر کدام 10 امتیاز بابت حضورم بگیرم و از بابت رده‌بندی یازدهم وهجدهم هم، امتیازاتی را دریافت کنم اما تا کسب سهمیه المپیک هنوز فاصله دارم.

وی ادامه داد: متاسفانه دو مسابقه جام‌جهانی را هم از دست دادم و فدراسیون دوچرخه‌سواری هم نتوانست تیم را به مسابقات قهرمانی جهان اعزام کند. اگر مسابقه نروم نمی‌توانم سهمیه المپیک 2012 را بگیرم.

خسروشاهی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اینکه " ممطئنا تمرین و مسابقه در بخش جاده و پیست باهم فرق دارند، این تداخل برنامه‌ای برای شما مشکلی ایجاد نمی‌کند؟"، گفت: قطعا دچار مشکل می‌شوم. من در این مدت نتوانسته‌ام در پیست تمرین کنم. پیست تهران در فصل زمستان به دلیل مشکل آب و هوایی نیمه تعطیل بود و الان هم در آن مسابقه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مجبورم با تیم باشگاهی‌ام در تورها شرکت کنم. اگر این روند ادامه داشته باشد مطمئنا نمی‌توانم رکوردهای قبلی‌ام را در رشته اومنیوم تکرار کنم و این احتمال وجود دارد که موفق به کسب سهمیه المپیک نشوم.

رکابزن عضو تیم پتروشیمی تبریز تاکید کرد: متاسفانه باشگاه‌ها تمایلی به سرمایه گذاری بر روی تیم‌های دوچرخه‌سواری برای شرکت در مسابقات بین‌المللی پیست ندارند و این مسئله به ضرر رکابزنان پیست تمام می‌شود. یکی از دلایل موفقیت رکابزنان جاده رو در میادین بین‌المللی حضور قدرتمند برخی از باشگاه‌ها در این رشته است.

وی با بیان اینکه در برنامه آینده خود در تور بین‌المللی آذربایجان رکاب خواهد زد، گفت: متاسفانه امتیاز حضورم درتورهای بین‌المللی به امتیاز بخش پیست افزوده نمی‌شود و تنها با شرکتم در این مسابقات به افزایش امتیازات تیم جاده ایران برای کسب سهمیه المپیک لندن کمک می‌کنم.